Austrálsky búrlivák sa konečne dočkal veľkého titulu: Splnil sa mi sen

Austrálski tenisti Nick Kyrgios (26) s Thanasim Kokkinakisom (25) sa stali víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V čisto austrálskom finále zdolali pár Max Purcell, Matthew Ebden 7:5, 6:4 a získali prvý titul z podujatí veľkej štvorky.

Kyrgios s Kokkinakisom v priebehu turnaja dokonale zaskočili favoritov. V druhom kole vyradili najvyššie nasadený chorvátsky tandem Mate Pavič, Nikola Mektič. V semifinále si zasa poradili s tretím nasadeným španielsko-argentínskym párom Marcel Granollers, Horacio Zeballos, ktoré predtým vo štvrťfinále zvíťazilo nad slovensko-austrálskou dvojicou Filip Polášek, John Peers.

Duo „Special K" si prevzalo cennú trofej z rúk legendárnych austrálskych deblistov Marka Woodforda s Toddom Woodbridgeom. „Splnil sa mi sen. Nechcel by som získať tento grandslamový titul s nikým iným, iba s tebou," uviedol Kyrgios. Kokkinakis zdôraznil, že so svojím deblovým partnerom si na kurte i mimo neho veľmi dobre rozumie. „Nick, mám ťa rád braček. Úprimne poviem, že na začiatku turnaja sme vôbec nečakali, že by sme mohli dokráčať až k cennej trofeji."