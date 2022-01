Sagan znova ukázal, prečo ho fanúšikovia milujú: Takto pomohol zúfalému dôchodcovi!

McColl si užíva aktívny oddych na Kanárskych ostrovoch, kde sa bol v strede týždňa previezť na bicykli. Výlet to bol nešťastný, škótsky dôchodca mal počas jazdy neustále problémy s defektom.

„Signalizoval som skupinke mladých detí, že mám problém a ony mi okamžite prifrčali na pomoc a dostali ma opäť do pojazdného módu,“ opísal celú situáciu McColl, ktorý pod pojmom „mladé deti“ myslel sedemnásobného držiteľa zeleného dresu Sagana s jeho kolegami.

"Spýtal som sa chlapíka v drese Alpecinu, či snáď patrí do nejakého tímu. Áno, a pozrite, tamto je Peter Sagan, odpovedal mi," hovoril prekvapený McColl.

Nice story, as mentioned in this week's @cycling_podcast about a friend of my dad. Willie McColl was riding in Gran Canaria yesterday when he punctured having run out of spare tubes. Some riders stopped to help him fix it.



Take a bow, Peter Sagan. 👏https://t.co/whoWuthOa4 pic.twitter.com/BvknKaLYAk