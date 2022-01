Max Verstappen predstavil fanúšikom svoju novú helmu: Dizajnéri si dali poriadne záležať

Prilba mladého Holanďana jasne naznačuje, že titul v ročníku 2021 získal práve on. Má množstvo zlatých prvkov, no najväčšou zmenou je rozhodne číslo. V predchádzajúcich sezónach sme si Verstappena spájali s 33-kou, ale ako úradujúci šampión získal nárok na vzácnu 1-ku a toto právo sa rozhodol využiť.

ɴᴇᴡ season, ɴᴇᴡ ɴᴜᴍʙᴇʀ, ɴᴇᴡ ʜᴇʟᴍᴇᴛ



Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It's the small details that make the difference 1️⃣⭐



1:2 & 1:4 2022 scale models available soon. Pre-register now to be the first to know. 🔗 https://t.co/ZJL7fBwqAy pic.twitter.com/msq2Jcj9Hy