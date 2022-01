Nick Kyrgios opäť nezostal svojej povesti nič dlžný: Hádka s rozhodcom, rozmlátenie rakety a vztýčený prostredník!

Svojej povesti nezostal nič dlžný ani počas semifinálového zápasu v štvorhre, kde tvorí pár s Thanasim Kokkinakisom (25). Najprv po nevydarenom podaní v druhom sete napálil loptičku do zadnej steny kurtu. O chvíľu neskôr sa mu nepáčil hluk fanúšikov pri jeho podaní. „Kedy tých fanúšikov upokojíš?" vybehol na rozhodcu. Vrchol jeho predstavenia však prišiel až po strate tohto gemu. Od nervov rozmlátil raketu a divákom dokonca ukázal vztýčený prostredník.

Nick Kyrgios threw his racket on the court after surrendering a break point.



He then raised his middle finger in the direction of the Australian Open crowd. pic.twitter.com/woS9R585kr