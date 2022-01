Sánkari vedia, aký je olympijský tobogan! Aj Jozef Ninis už všetky čínske obmedzenia zažil na vlastnej koži

Slovenskí sánkari ako tradične obsadia všetky svoje disciplíny na olympiáde. Ich vodcom v Pekingu bude rodák z Čadce Jozef Ninis, pre ktorého bude Peking piatou olympiádou v kariére. Nad zaradením medzi velikánov slovenského športu sa pousmial: „Len mi nezačnite hovoriť legenda!“

Skúsený sánkar tým narážal na všetky príkazy a zákazy, ktoré čakajú na účastníkov týchto hier. Veľmi dobre vie, že každého účastníka čaká celkom iná olympiáda ako tie predošlé. „Bude to iné, aj ako to bolo v Tokiu, to hovorím z vlastnej skúsenosti,“ spustil Jozef Ninis, ktorý si aj s ostatnými reprezentačnými kolegami čínske zákazy už raz vyskúšal.

Slovenskí sánkari a snoubordistka Klaudia Medlová totiž ako jediní z našich športovcov mali možnosť otestovať olympijské športoviská, ktoré Čína postavila špeciálne pre toto podujatie.

Páči sa mu, že Olympijská dedina i dráha ležia v horách, ku ktorým má veľmi blízko. „Otestovali sme si obmedzenia počas kempu a pretekov Svetového pohára. Už sme si zvykli na pravidelné testovania i všetky opatrenia. Musíme sa s tým zmieriť a nezaťažovať sa zbytočne rôznymi úvahami, aké to je frustrujúce... Videli sme dráhu, dedinu, ale inak nič,“ povedal najstarší člen slovenskej výpravy v Pekingu, ktorý chce v ľadovom koryte v Jen-čchingu odjazdiť všetky štyri jazdy, čo by znamenalo postup do finále.

„Už nie je veľmi veľa času na špekulovanie. Sánkarský šport vo svete napreduje, konkurencia silnie, ale, žiaľ, slovenské sánkovanie v tomto ťahá za kratší koniec. Nemáme dráhy, chýbajú tréneri, materiálové vybavenie... Takže bojujeme s tým, čo máme, a robíme to s veľkým srdcom a s veľkým odhodlaním,“ dodal Kysučan, ktorého v Pekingu čaká okrem individuálnej súťaže aj súťaž miešaných štafiet, v ktorej budú jeho partnermi Katarína Šimoňáková a dvojica Matej Zmij a Tomáš Vaverčák, ktorí pred ZOH získali bronz na ME do 23 rokov.