Hokejový útočník Třinca sa premiérovo predstaví pod piatimi kruhmi: Meno Daňo po 24 rokoch na olympiáde!

Môže si splniť ďalší sen! Štartoval na štyroch svetových šampionátoch, ale na zimnej olympiáde si dres Slovenska ešte neobliekol. Reč je o útočníkovi Třinca Markovi Daňovi (27), ktorý figuruje v nominácii kouča Craiga Ramsayho. Ak sa nič nestane, tak napodobní svojho otca Jozefa, ktorý pred 24 rokmi štartoval pod piatimi kruhmi v japonskom v Nagane!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V roku 2014 sa útočník Marko Daňo do nominácie na olympiádu v Soči neprebojoval a pred štyrmi rokmi v Pjongčangu pôsobil v zámorí, kde hráči z NHL mali štart zakázaný. Do tretice to však vyšlo a aktuálne figuruje v záverečnom kádri trénera Ramsayho do Pekingu. „Som veľmi rád, že som dostal od trénerov dôveru a vybrali ma do konečnej nominácie. Verím, že do odletu sa nič nestane, všetky testy budú negatívne a splním si účasťou na olympiáde ďalší sen,“ povedal na úvod pre Nový Čas Marko, ktorý tak môže napodobniť slávneho otca Jozefa, ktorý reprezentoval Slovensko na ZOH v Nagane 1998.

Zápasy iba z videa

„Samozrejme, že sme sa o tom bavili. Zagratuloval mi k nominácii a je šťastný, že idem v jeho šľapajach. Keď on hral v Nagane, tak som mal tri roky, nepamätám si jeho zápasy, ale neskôr som ich videl na videu. Teraz on bude pozerať na mňa a verím, že pomôžem svojimi výkonmi mužstvu.“ Bývalého hráča NHL mrzí, že sa na turnaji nepredstavia najlepší hokejisti sveta. „Áno, nič sa nedá robiť, ale myslím si, že aj bez nich bude mať turnaj vysokú kvalitu. A pokojne môže práve Slovensko bez účasti chalanov zo zámoria prekvapiť,“ reagoval útočník Třinca, ktorého čakajú dnes a v nedeľu ešte dva zápasy za český klub.

Príde v pondelok

„V pondelok by som sa mal pripojiť k národnému tímu a s výpravou následne aj odletieť do Pekingu,“ pokračoval Marko, ktorý si každý deň musí merať teplotu a v špeciálnej aplikácii informovať organizátorov hier o svojom zdravotnom stave. „To musia robiť všetci športovci,“ dodal.

Marko za Slovensko

MS do 18 rokov: 2011 a 2012

MS do 20 rokov: 2012, 2013 a 2014

MS seniorov: 2013, 2015, 2016 a 2019

ZOH: 2022