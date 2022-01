Brankár Serede a čerstvý otec Chudý: Kúpanie či prebaľovanie mi nerobí problémy!

Ostáva! Skúsený brankár Martin Chudý (32) bude súčasťou futbalovej Serede minimálne do konca sezóny. Po tom, čo vlani skončil na vlastnú žiadosť v poľskom klube Gornik Zabrze, sa vrátil domov a dohodol sa s vedením klubu, že odchytá posledných päť ligových zápasov jesene.

Hoci jeho tím v nich čelil ťažkým súperom, podarilo sa mu uhrať sedem bodov a zimuje tesne pod čiarou prvej šestky.

„Rátal som s tým, že kolega Dejan Ilie sa po zranení vráti do mužstva. Tým pádom by som nemal isté miesto. Rozviazal však zmluvu s Arsenalom Londýn, čím sa skončilo aj jeho hosťovanie v Seredi. Uvoľnil sa tak post jednotky. Klub mal záujem, aby som pokračoval, tak som prikývol,“ povedal Martin pre Nový Čas.

Do začiatku zimnej prípravy čakal na vhodnú ponuku zo zahraničia. Ozval sa mu nováčik poľskej Ekstraklasy Gornik Leczna, ktorý bojuje o záchranu v lige. „Nebolo však isté, že budem pravidelne chytať. Predĺženie kontraktu so Sereďou mi momentálne aj vyhovuje, lebo sa mi minulý mesiac narodila dcérka Isabella Lily. Dvojmeno vybrala manželka. Pred odchodom do pôrodnice sme ešte neboli rozhodnutí. Ja som sa jeho znenie dozvedel až vtedy, keď ho diktovala sestričke. Nenamietal som.“

Čerstvému otcovi pribudli popri zimnej príprave v domácnosti nové úlohy. Nesťažuje si. Zatiaľ zvláda všetko v pohode. „Maličká je spokojná. V noci dobre spí, takže na tréningoch nie som unavený. Vyžaduje si dosť starostlivosti. Manželka nakúpila dostatok literatúry, preto mám veci naštudované. Kúpanie, uspávanie či prebaľovanie mi nerobí žiadne problémy,“ tvrdí s úsmevom Martin.

V lete by sa opäť rád pozrel do zahraničia. Najradšej do Poľska, kde to dobre pozná a ovláda aj reč. „Na Slovensku by som ešte nechcel ostať dlhšie. Chcem využiť ideálne brankárske roky a opäť to skúsiť vonku. Uvedomujem si, že aj výkony v Seredi, ak sa dostaneme do prvej šestky, mi môžu otvoriť dvere. Neľutujem, že som odišiel z Gorniku Zabrze. Je pravda, že som si finančne nepolepšil, no v minulosti mi moje rozhodnutia vyšli dobre, tak verím, že to tak bude aj teraz.“