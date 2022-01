Collinsová premiérovo do finále grandslamu: Nemôžem byť šťastnejšia

Americká tenistka Danielle Rose Collinsová (28) sa premiérovo v kariére prebojovala do finále grandslamového podujatia. Vo štvrtkovom štvrťfinále dvojhry na Australian Open si 27. nasadená hráčka poradila so sedmičkou pavúka Igou Swiatekovou z Poľska v dvoch setoch hladko 6:4 a 6:1.

V boji o titul ju čaká svetová jednotka Ashleigh Bartyová, domáca hráčka vyradila nenasadenú Američanku Madison Keysovú jednoznačne 6:1, 6:3.

Dvadsaťosemročná Collinsová brejkla súperku hneď v úvodnom geme, zopakovala to aj v treťom a po svojom podaní viedla už 4:0. Swiateková sa chytila až pri svojom treťom servise a i keď ho vyhrala až cez výhodu, v ďalšom priebehu dokázala set zdramatizovať, keď odvrátila tri setbaly pri podaní Collinsová a následne znížila na 4:5. Američanka však dotiahla set do víťazného konca 6:4. Druhý set mal rovnaký priebeh, Collinsová sa po dvoch brejkoch ujala vedenia 4:0 a Swiateková opäť znížila na 1:4, no ďalej sa už nedostala. Američanka jej druhýkrát nedovolila zdramatizovať set a vyhrala ho 6:1. TASR pripomína, že postupom do finále prekonala svoje grandslamové maximum. Doteraz bola na turnajoch veľkej štvorky najvyššie v semifinále, podarilo sa jej to v roku 2019 práve v Melbourne a teraz sa posunula ešte o stupienok vyššie.

Teraz ju čaká domáca favoritka Bartyová. "Hrať proti svetovej jednotke a navyše v jej rodnej krajine bude veľkolepé. Nemôžem byť šťastnejšia. Bola to dlhá cesta, toľko rokov tvrdej práce," povedala po semifinále Collinsová.

Dvadsaťpäťročná Bartyová postúpila prvýkrát v kariére do finále dvojhry na Australian Open a zabojuje o svoj tretí grandslamový titul. Vlani vyhrala Wimbledon a v roku 2019 Roland Garros. Keysová jej nenarobila veľa problémov a podľahla za hodinu a dve minúty.

Ženy - dvojhra - semifinále:

Danielle Rose Collinsová (USA-27) - Iga Swiateková (Poľ.-7) 6:4, 6:2, Ashleigh Bartyová (Aus.-1) - Madison Keysová (USA) 6:1, 6:3.