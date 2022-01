Posledná olympiáda pre Paulínu Fialkovú? Po Pekingu dá prednosť niečomu inému

Foto

Ide podľa plánu! Po olympiáde v Pjongčangu sa slovenská biatlonistka Paulína Fialková (29) viackrát vyjadrila, že minimálne do ďalšej olympiády by chcela ešte v kariére pokračovať. A čo potom? "Dala by som prednosť rodine," povedala pred štyrmi rokmi Paulína.