Tona materiálu! Čo všetko si so sebou berie Petra Vlhová na ZOH do Pekingu?

Celé Slovensko do nej vkladá najväčšie očakávania! Lyžiarka Petra Vlhová (26) bude na ZOH v Pekingu najväčším slovenským želiezkom v ohni.

Predovšetkým v slalome, v ktorom v tejto sezóne Svetového pohára už v predstihu získala malý glóbus, ale aj v obrovskom slalome, patrí medzi najväčšie favoritky na medailu. A treba smelo dodať, že je v úzkom okruhu topfavoritiek na zlato.

V Pekingu však nebude hrať hlavnú úlohu iba aktuálna forma športovca. Všetky plány totiž môže zmariť pozitívny test na covid-19. Práve z tohto pohľadu bude olympiáda v Pekingu špecifická.

"Čaká nás kvôli covidu a opatreniam iná olympiáda, než aké sme zažili predtým. Bude to pre nás akoby sme boli na normálnych pretekoch Svetového pohára. Nebudeme môcť nikam chodiť, len z hotela na kopec a späť,” vysvetľuje pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL) Boris Vlha, člen Vlhovej tímu.

Po utorňajších pretekoch v obrovskom slalome v talianskom Kronplatzi zostala Petra ešte trénovať v Taliansku. Odtiaľ sa presúva na Slovensko a v nedeľu 30. januára už naberie smer Peking.

"Letíme z Viedne do Dauhy a odtiaľ do Pekingu. Potom máme ešte vyše hodinový presun autobusom. Transport bude na tri prekladania. V Pekingu by technická batožina už mala ísť priamo do dediny, čiže ju uvidíme až tam a priamo na letisku len osobné veci,” povedal pre ZSL asistent trénera Matej Gemza.

Preprava do dejiska hier nie je jednoduchou záležitosťou, Vlhovej tím musí dostať do Pekingu okolo tony materiálu.

"Berieme okolo tony materiálu. Po desať párov lyží na slalom a obrovský slalom, z rýchlostných disciplín berieme po päť párov na super-G a zjazd. Dokopy teda tridsať párov lyží. Z lyžiarok má Peťa po tri na slalom a ‚obrák’, spolu bude asi šesť-sedem párov. Materiál máme už otestovaný, čiže v Číne nebudeme testovať. Lyže balíme do špeciálnych vakov, väčšinou sa balia po dva páry do jedného. Neviem presne, koľko toho bude teraz, ale do Ameriky sme brali 32 kusov batožiny, približne 700 kilogramov, teraz bude o niečo viac. Máme hliníkové box, kde si chalani balia veci na servis. Berieme dva stoly na prípravu lyží a normálnu batožinu,” ponúkol detailný pohľad na obsah prepravovaného materiálu Boris Vlha. Tím musí myslieť aj na prípadnú stratu alebo meškanie batožiny a tak do jedného vaku nedáva spolu dva páry pretekárskych lyží.

Čo si Vlhová berie do Pekingu?

- 10 párov lyží na slalom

- 10 párov lyží na obrovský slalom

- 5 párov lyží na SuperG

- 5 párov lyží na zjazd

- 3 páry lyžiarskych topánok na slalom a obrovský slalom

- 3 páry lyžiarskych topánok na zjazd

- 2 stoly na prípravu lyží

Aký program čaká Vlhovú na ZOH?

- obrovský slalom (7. februára)

- slalom (9. februára)

- Super G (11. februára)

-superkombinácia (17. februára)