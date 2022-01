Hviezda z Man UTD potopila Pobrežie Slonoviny v rozstrele: Chcel to dať na frajera, úplne sa strápnil!

Pobrežie Slonoviny bojovali v osemfinále Afrického pohára národov proti Egyptu statočne. V stretnutí nepadol ani jeden gól, v riadnom čase ani v nasledovnom predĺžení. Na rad prišiel jedenástkový rozstrel. V tom sa pomýlil len jeden hráč - Eric Bailly z Manchesteru United. Svoj penaltový pokus chcel zahrať "na pána" a napodobniť klubového spoluhráča Bruna Fernandesa. Krátky rozbeh, poskočenie a nepozeranie sa. Vôbec mu to však nevyšlo a táto chyba vyradila jeho tím z turnaja!

