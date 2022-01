All Star víkend NHL: Predsa len so slovenskou účasťou?

V pôvodných nomináciách na All Star víkend zámorskej NHL v Las Vegas absentovali slovenskí hokejisti. Podľa najnovších indícií sa však predsa len na prestížnom podujatí môže objaviť jeden Slovák!

V pôvodných nomináciách na All Star víkend NHL v Las Vegas nefiguruje ani jeden slovenský hokejista. No napokon sa predsa len jeden slovenský hráč môže prestížneho podujatia zúčastniť. „Myslím, že Zdeno Chára pôjde na All star. Nie som si istý, či bude hrať, ale bude súťažiť o najtvrdšiu strelu a bude na podujatí. Dúfam, že mám pravdu, bolo by to skvelé," uviedol uznávaný zámorský novinár Elliotte Friedman zo Sportsnet v rámci 32 Thoughts.

Ak dostane Zdeno Chára skutočne šancu v súťaži o najtvrdšiu strelu, mal by možnosť prekonať svoj vlastný rekord NHL. Ten vytvoril počas All Star víkendu v roku 2012, puk napálil rýchlosťou 175,1 km/h.