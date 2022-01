Osudných pár pív s kamarátkami: Hviezdny Ahonen sa lieči zo závislosti na alkohole!

Niekdajší skvelý fínsky skokan na lyžiach Janne Ahonen priznal závislosť na alkohole ako aj to, že už vlani vyhľadal pomoc odborníkov.

Pritom 44-ročný Ahonen s búrlivým životom počas kariéry bol už osem rokov abstinent, ale niekoľko pív s kamarátkami ho vrátilo do stavu závislosti. "Som alkoholik, ale na ceste k náprave. Rozhodol som sa, že vyhľadám profesionálnu pomoc. Myslel som si, že som už dospel a poučil sa z predchádzajúcich problémov v živote. Lenže som pochopil, že sa nič nezmenilo. Preto som musel potlačiť svoju hrdosť a vyhľadať pomoc," uviedol Janne Ahonen v rozhovore pre fínsku televíziu YLE, informoval o tom ČT Sport na svojom webe.

Ahonen výdatne pil alkohol už počas svojej dlhej športovej kariéry. V roku 2005 neustál 240 m dlhý let na mamuťom mostíku v slovinskej Planici, udrel si chrbát aj hlavu, ale odmietol prevoz do nemocnice. Bál sa totiž, že u neho nájdu zvyškový alkohol po prehýrenej noci pred pretekmi. Túto skutočnosť neskôr opísal vo svojej biografii. "Robil som si často, čo som chcel a pripadal si ako roková hviezda. Vôbec som nemyslel na to, že raz sa moja kariéra a s ňou všetko to hýrenie skončí," uviedol Ahonen vo svojej knihe.

Držiteľ dvoch strieborných medailí zo ZOH a päťnásobný majster sveta prvýkrát ukončil kariéru v roku 2008, ale neskôr sa k skokom na lyžiach ešte viackrát vrátil a definitívne sa rozlúčil po sezóne 2017/2018. Päťnásobný víťaz Turné štyroch mostíkov bude na nadchádzajúcich ZOH v Pekingu ako televízny expert.