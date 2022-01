Odkaz predvoja našej výpravy v Pekingu: Po prílete to chce trpezlivosť!

Riadnou dávkou trpezlivosti, ale aj jedlom by sa mali vyzbrojiť všetci, ktorí sa vydajú do dejiska zimnej olympiády. To je najstručnejší odkaz tých, ktorí už majú všetky vstupné peripetie za sebou.

Vedúci výpravy Roman Buček a jeho zástupcovia Zuzana Tomčíková a Boris Demeter, ako aj administrátorka výpravy Petra Gantnerová sa už venujú svojim povinnostiam vo všetkých centrách, kde budú naši bývať. Trpezlivosť je potrebná pri vybavovaní všetkých popríletových náležitostí, ktorým hrá prím prvé testovanie po prílete. Ako prezradil Roman Buček, PCR test mali rýchlo za sebou a jeho výsledok mali v rukách o štyri hodiny. Najdlhšie čakali na autobus, ktorý ich mal zaviezť do Olympijskej dediny. Nikde nie sú žiadne bufety, preto odkazujú, aby mali všetci so sebou niečo na zahnanie prvotného hladu. Už si prezreli hlavnú dedinu, kde nájdu prechodný domov najmä hokejisti, ale aj dve horské dediny v Jen-čchingu, kde budú počas ZOH bývať všetci naši zjazdári, sánkari a bobistka a väčšina ich sprievodu, ako aj najvzdialenejšiu dedinu v Čang-ťia-kchou, kde sa ubytujú so sprievodom všetci naši biatlonisti, bežci na lyžiach aj snoubordistka. Tento predvoj sa už teší na štvrtkový prílet prvých športovcov, ktorými sú snoubordistka Klaudia Medlová a sánkari Jozef Ninis, Tomáš Vaverčák, Matej Zmij a Katarína Šimoňáková aj so sprievodom, ktorí sa na cestu vydali v stredu. O niečo početnejšia druhá skupina členov výpravy odletí 29. januára, menšia tretia 30. januára a dve najpočetnejšie skupiny (druhá až štyridsaťčlenná) 1. a 2. februára. Nórska covidová tragédia? Všetko dodržali, aj tak však nórsku reprezentáciu v behu na lyžiach, ktorá by najmä v mužskej vetve mohla vyhrať všetko, čo sa bude dať, covid dobehol. Na sústredení v talianskom stredisku Sesier Alm sa pozitívny test objavil najskôr medzi muži a potom aj medzi ženami... Väčšina z nich je v karanténe, a tak let výpravy z Osla do Pekingu odložili o štyri dni na pondelok. Súťaže v bežeckom lyžovaní štartujú v pondelok 5. februára, no každý, kto prekoná covid v priebehu 30 dní pred odletom, musí po prekonaní ochorenia najskôr doložiť dva negatívne PCR testy v rozpätí 24 hodín. Následne musí mať ďalšie dva negatívne testy pred odletom a ďalším testom musí prejsť aj na letisku v Pekingu.