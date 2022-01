Dávid Hancko na lane anglického West Hamu United: Prestup snov a potomok k tomu?

Bol by to rozprávkový rok! Angažmán v anglickej Premier League a potomok k tomu. Slovenský obranca pražskej Sparty Dávid Hancko (24) sa ocitol v dvojnásobnom očakávaní. „Posledné Vianoce vo dvojici,“ pochválil sa minulý mesiac na sociálnych sieťach spoločným záberom so snúbenicou Kristýnou Plíškovou (29), kde česká tenistka odhalila tehotenské bruško.

Radostnú chvíľu zo súkromného života by mohol prievidzský rodák predbehnúť už tento mesiac v športovej oblasti. Podľa podcastu ExWHUemployee má o neho záujem West Ham United. Nášho reprezentanta by chcel získať už v tomto zimnom prestupovom období. Podľa správ z Anglicka mieni tréner „kladivárov“ David Myoes vystužiť zadné rady a do oka mu padol práve Hancko. Zrejme aj preto, že môže hrať na poste stopéra i na ľavej strane obrany.

Prípadná zmena dresu Slováka vyznieva na prvý pohľad o to jednoduchšie, že majiteľom Sparty a zároveň spoluvlastníkom londýnskeho klubu je tá istá osoba - Daniel Křetínský. Český podnikateľ kúpil nedávno 27-percentný podiel vo West Hame a stal sa druhým najväčším akcionárom klubu. „Mojím osobným cieľom je pomôcť nastaviť spoluprácu medzi Spartou a West Hamom tak, aby z nej mali úžitok oba kluby. West Ham by sa mohol stať pre hráčov z nášho regiónu vstupnou bránou do Premier League,“ povedal Křetínský vo vyhlásení pri vstupe na anglickú scénu.

Teraz by jeho slová mohli nabrať reálne kontúry. Času veľa neostáva. Zimné prestupové okno sa na Ostrovoch uzavrie v pondelok. Hancko sa v Sparte po príchode z Fiorentiny rozbiehal postupne. Dnes patrí k oporám tímu, keď k spoľahlivosti v defenzíve pridáva aj efektivitu v koncovke. V 27 zápasoch sezóny strelil ako obranca šesť gólov a pri štyroch asistoval.

Sparta ladí formu pred štartom ligy na sústredení v španielskej Marbelle. Takto pred štyrmi rokmi odišiel brankár Martin Dúbravka z pražského klubu do Newcastle United na hosťovanie, ktoré sa neskôr zmenilo na prestup. Hancko prestúpil vlani na Letnú z talianskej Fiorentiny za 2,5 milióna eur. Jeho trhová hodnota dosahuje dnes podľa Transfermarketu 4 milióny eur. Nový Čas oslovil hráča so žiadosťou o reakciu na záujem West Hamu. Obranca pražskej Sparty na výzvu do uzávierky nereagoval.

Sparta: V zime nikoho nepredáme

Zdá sa, že klub z Letnej nie je naklonený odchodu nášho obrancu. Hancko je pre potreby „rudých“, ktorých čaká budúci mesiac play off Konferenčnej ligy proti Partizanu Belehrad, viac ako potrebný. „Počas zimy Sparta nepredá vôbec nikoho,“ potvrdil pre isport.cz zdroj blízky pražskému klubu. Podľa domény claretandhugh.info, ktorá sa špecializuje na West Ham, nepovažuje anglický klub Slováka za dostatočne skúseného hráča. „Nie je pripravený na Premier League – možno v budúcnosti,“ uviedol zdroj.