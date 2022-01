Futbalista Denis Vavro prezradil, prečo ho nadchol návrat do Dánska: Ľudia ma tu majú radšej ako na Slovensku!

Urobil najlepšie, čo mohol. Takto charakterizoval slovenský futbalista Denis Vavro (25) rozhodnutie vrátiť sa do dánskeho špičkového klubu FC Kodaň, odkiaľ v lete 2019 prestúpil do Lazia Rím. V Taliansku počas troch sezón (hosťoval aj v španielskej druholigovej Huesce - pozn. red.) nedostal väčšiu šancu, pričom počet jeho odohraných zápasov by sa dal spočítať na prstoch jednej ruky. Preto, keď sa naskytla možnosť vrátiť sa do Dánska, kde oslavoval majstrovský titul, neváhal ani minútu. Tam sa cíti doma a ľudia ho tam majú radi.

Kedy a ako sa zrodilo rozhodnutie na návrat do FC Kodaň? Ide o prestup alebo hosťovanie? - Poviem to takto. Žiadne oficiálne ponuky na prestup alebo hosťovanie neboli. A nechcel som čakať do posledného dňa zimného prestupového obdobia. Keď prišla ponuka z Kodane, neváhal som ani minútu a som rád, že sme s mojím agentom Martinom Petrášom takéto rozhodnutie urobili. Ide o hosťovanie do konca sezóny s opciou na prestup. Čo rozhodovalo o návrate do Dánska? - Okrem toho, že liga má výbornú úroveň, o čom svedčí fakt, že dánske kluby sa presadzujú v európskych pohároch, najmä to, že sa tu cítim viac ako doma, dokonca lepšie. Ľudia sú tu skvelí, majú ma radi. Radšej ako na Slovensku, v Taliansku alebo Španielsku. Po tom, čo ste v posledných sezónach toho veľa neodohrali, beriete hosťovanie v Kodani ako reštart kariéry? - Nejde o žiaden reštart. Ja chcem iba svojim blízkym a okoliu dokázať, že stále mám na špičkový futbal. A ten, ako som už povedal, sa v Dánsku hrá. Čo vy a reprezentácia? Ešte nedávno ste boli jej súčasťou. - Na túto tému sa nevyjadrujem. Vráťme sa teda do FC Kodaň. Čo sa zmenilo odvtedy, keď ste odišli? - Vo vedení klubu nastali nejaké zmeny, tréneri sú iní, ale desať-dvanásť hráčov je tu stále z obdobia môjho pôsobenia. Chalani sú radi, že som sa vrátil, skvele ma prijali. Na revanš ich pozvem na večeru a pohárik vínka. A potom sa už sústredíme na jediný cieľ, pre ktorý som sem prišiel - zisk titulu. Veľmi dobre si pamätám, aká to bola sláva, keď sme ho získali v roku 2019. Budete bývať na tom istom mieste ako počas predošlého pôsobenia? - Mám veľkú výhodu v tom, že za pár dní sa mi obnoví prechodný pobyt,takže sa mi naskytnú rôzne príležitosti. Rád by som býval v rovnakej štvrti ako predtým. Je tichá, pekná a všade, kam potrebujem ísť, to je blízko. Aj v tomto smere je život v Dánsku úžasný. Za koľko do dánska? Podľa renomovaného webu transfermarkt, ktorý sa zaoberá futbalovou tematikou, stálo Vavrovo hosťovanie v FC Kodaň 3 milióny eur. Súčasťou klauzuly je aj opcia na prestup, čo v praxi znamená, že dánsky klub má v lete prednostné právo kúpiť slovenského futbalistu od Lazia.