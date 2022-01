Gólman Marek Čiliak o telefonáte s majiteľom Brna: Vráť sa, tu je tvoj domov!

Ide do známeho prostredia! Hokejový gólman Marek Čiliak (31) predčasne ukončil svoje pôsobenie v Poprade a opäť sa vracia do českého tímu Kometa Brno, kde v minulosti získal dva majstrovské tituly.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Denníku Nový Čas prezradil, ako prišlo k prestupu a prečo sa rozhodol opustiť klub Kamzíkov!

Nečakaný odchod skúseného slovenského gólmana sa „upiekol“ v pondelok podvečer. „Zavolal mi majiteľ Komety Brno Libor Zábranský a povedal mi - vráť sa domov, ty patríš sem. Musím povedať, že som bol z týchto slov dojatý, mal som slzy v očiach. V Brne som v minulosti strávil niekoľko sezón, získal dva tituly a naozaj sa tam cítim ako doma,“ povedal na úvod pre Nový Čas Čiliak.

„Veľmi rýchlo som sa s majiteľom Brna dohodol na podmienkach i dvojročnom kontrakte, ale musel som si vybaviť aj ukončenie kontraktu v Poprade. Zavolal som šéfovi Ľudovi Jurinyimu a povedal som mu na rovinu, ako sa veci majú. Aké sú moje pocity a on to pochopil a uvoľnil ma. Chcem sa poďakovať Popradu za šancu, cítil som sa v klube dobre, partia je tu skvelá a budem im na diaľku držať palce v ďalšom priebehu ročníka,“ dodal Marek, ktorý by sa v bránke Komety mal predstaviť v piatkovom domácom súboji proti Karlovým Varom.

Nechceli mu brániť

K odchodu reprezentačného gólmana Mareka Čiliaka do Brna sa vyjadril aj šéf Popradu Ľudovít Jurinyi. „Máme spolu korektné vzťahy a keď dostal ponuku z Brna, po pohovore aj s trénermi gólmanov sme ho uvoľnili. Došiel k nám ruský gólman, takže otázku v bránke máme vyriešenú. Ďakujeme Marekovi za služby, ktoré u nás odviedol.“