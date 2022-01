Medvedev prežil klinickú smrť: Povedal som si, čo by asi robil Novak

Ruský tenista Daniil Medvedev sa prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Druhý nasadený hráč otočil súboj s Felixom Augerom-Aliassimeom z Kanady z 0:2 a v päťsetovej dráme triumfoval 6:7 (4), 3:6, 7:6 (2), 7:5 a 6:4 za štyri hodiny a 42 minút. V boji o finále sa stretne so štvrtým nasadeným Grékom Stefanosom Tsitsipasom, ktorý zdolal Jannika Sinnera z Talianska v troch setoch 6:3, 6:4, 6:2.



Prvý set bol vyrovnaný a obaja hráči si udržali svoje podanie až do desiateho gemu. Následne Auger-Aliassime dokázal súpera brejknúť, no Medvedev mu to odplatil a set dospel do tajbrejku. V ňom sa dostal Kanaďan do trháku 6:3 a premenil druhý setbal. V druhej sade bol rozhodujúci druhý gem, v ktorom mal Medvedev na svojom podaní trikrát výhodu, ale servis neudržal, keď forhendom tesne minul postrannú čiaru. Auger-Aliassime vyhral 6:3. Aj naďalej bolo veľmi málo brejkových príležitostí, obaja hráči ťažili zo svojho servisu, Auger-Aliassime mal navrch v počte es i winnerov, no robil viac nevynútených chýb. V treťom sete sa opäť bojovalo o každú loptičku a dospel až do tajbrejku. Tentoraz ho zvládol lepšie ruský tenista a vyhral 7:2. Medzitým sa nad kurtom zavrela strecha. Prvá možnosť na brejk vo štvrtom sete prišla až v deviatom geme a bola vôbec prvá pre Medvedeva od záveru úvodného setu. Auger-Aliassime ju však odvrátil esom na "téčko" a servis udržal. Medvedev podával na udržanie v zápase. Za stavu 30:30 spravil siedmu dvojchybu, no mečbal odvrátil a vyrovnal na 5:5. V 11. hre už dokázal súperovi zobrať podanie, išiel do vedenia 6:5 a premenil štvrtý setbal. V záverečnom sete poslal mladý Kanaďan svojho súpera na koňa dvoma dvojchybami v tretej hre. Medvedev brejk potvrdil a viedol 3:1. Auger-Aliassime potreboval po ďalšej hre krátke ošetrenie pravého členka, no na ja jeho výkone to nebolo cítiť. V dlhom ôsmom geme sa dostal k brejku, ale Medvedev ho odvrátil a podarilo sa mu to dvakrát aj v rozhodujúcom desiatom. Na rozdiel od svojho súpera využil hneď prvý mečbal v zápase a postúpil do semifinále.



Medvedev má šancu zopakovať vlaňajšiu účasť vo finále, v ktorom podľahol Novakovi Djokovičovi. TASR pripomína, že Srb tento rok nemohol štartovať, keďže nie je očkovaný, austrálske úrady mu neschválili výnimku a po niekoľkodňovom pobyte v karanténe v Austrálii a súdoch mu zrušili vízum. Medvedev je najvyššie nasadený zo zostávajúcej štvorice a môže zabojovať o svoj druhý Grand Slam po triumfe na vlaňajšom US Open. Auger-Aliassime bojoval ako deviatka "pavúka" o svoju druhú semifinálovú účasť na turnajoch veľkej štvorky. Vlani ho v boji o finále na US Open vyradil práve Medvedev po hladšom priebehu 6:4, 7:5, 6:2. Dvadsaťpäťročný Rus upravil po stredajšom triumfe vzájomnú bilanciu na 4:0 a len druhýkrát v kariére dokázal otočiť duel z 0:2 na sety.



"Nemám tušenia, ako sa mi podarilo vyhrať. Nepodával som môj najlepší výkon a Felix hral neskutočne, preháňal ma po kurte a nevedel som, kam skôr skočiť. Tak som si povedal, čo by asi robil Novak Djokovič, pretože on je jeden z najväčších šampiónov, ako aj Roger Federer a Rafa Nadal. Tak som si povedal, že donútim pracovať Felixa. Bojoval som do poslednej loptičky, dokázal som pozdvihnúť úroveň mojej hry, hlavne v tajbrejku tretieho setu, a fungovalo to. Keď zatiahli strechu, cítil som, že sa zmenil vývoj, a začal som hrať lepšie," citovala Medvedeva agentúra AFP. Zopakuje si vlaňajšie semifinále s Tsitsipasom, vtedy ho zdolal 6:4, 6:2 a 7:5.

muži - dvojhra - štvrťfinále:

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) 6:7 (4), 3:6, 7:6 (2), 7:5, 6:4