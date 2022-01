Srbský tenista Novak Djokovič (34) sa vráti na kurty vo februári na podujatí ATP Tour v Dubaji. Svetová jednotka je na zozname účastníkov turnaja, ktorý sa začne 21. februára.

Bude to prvé vystúpenie Djokoviča od jeho deportácie z Austrálie pred grandslamovým turnajom Australian Open. Tridsaťštyriročný hráč sa od svojho návratu do Srbska verejne k situácii nevyjadril. Nedávno ho odfotili na výlete do Čiernej Hory.

Účastníci turnaja v Dubaji nemusia byť očkovaní proti ochoreniu COVID-19, Djokovič na ňom triumfoval už päťkrát.