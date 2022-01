Češky Krejčíková a Siniaková postúpili do semifinále štvorhry

Češky si v stredu poradili s deviatym nasadeným austrálsko-americkým párom Storm Sandersová a Caroline Dolehideová v dvoch setoch 6:2 a 7:6 (3).

V semifinále nastúpia proti tretím nasadeným Veronike Kudermetovovej z Ruska s Elise Mertensovej z Belgicka, ktoré vyhrali nad Belgičankou Kirsten Flipkensovou a Španielkou Sara Sorribesovou Tormovou 6:3, 6:4.

