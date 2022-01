Snoubordistka Medlová odlieta na svoje druhé ZOH: TOTO ju stresuje najviac

Zbytočné vrásky na čele nemá. Snoubordistka Klaudia Medlová (28) dnes odlieta do Pekingu na svoje druhé olympijské dobrodružstvo. V roku 2018 skončila v Pjongčangu v olympijskom slopestyle bez medaily, keď vo veternom finále spadla.

Pred odchodom do Číny nemá stres z toho, že by sa podobná situácia mohla zopakovať. Jediné, čo musí riešiť, sú neustále PCR testovania, ktorých výsledok je vždy neistý.

Medlová strávila pár dní v rodnom Liptovskom Mikuláši, jej olympijská cesta sa začína až dnes.

„Letím okolo ôsmej večer. Ideme z Viedne cez Istanbul až do Pekingu. Musím povedať, že som sa zo začiatku netešila, že tam budem takmer celý mesiac, ale postupne už do toho nabieham. Vzhľadom na to, aká je situácia, je to asi prirodzené. Momentálne ma však už nič nestresuje, jedine PCR testy. Nie je to jednoduché, stále sa okolo mňa nachádzajú nejakí ľudia a výsledok môže kedykoľvek byť pozitívny,“ uviedla Medlová počas posledného mediálneho brífingu pred odletom.

V porovnaní s predchádzajúcimi ZOH má oveľa viac skúseností. „Na olympiádu do Kórey som išla trochu nervózna. Keď som sa tam však dostala, zistila som, že tá nervozita hneď pred pretekmi nie je až taká hrozná. Brala som to ako každú inú súťaž. Potom sa človek postaví na štart a všetko z neho opadne. Preto do Číny idem s tým, že si to chcem užiť. Keď nejde o život, nejde o nič. Som zvedavá, ako to dopadne,“ dodala Medlová, ktorá si dáva jasné ciele.

„S takým výsledkom, že by som sa umiestnila v TOP 10, by som bola najšťastnejšia. Snoubordujem preto, lebo som sa chcela dostať medzi elitu, čo sa mi aj podarilo. V minulosti ma organizátori pozývali na súkromné špičkové podujatia, čo bol môj sen ešte väčší ako olympiáda. Aj ZOH však patria medzi moje vysnívané preteky,“ uzavrela.