Skvelá olympijská generálka: Vlhová druhá v obráku, víťazstvo jej ušlo o 15 stotín!

Olympijská generálka jej vyšla! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) obsadila v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára druhé miesto. V talianskom Kronplatzi ju zdolala iba Švédka Sara Hectorová. Vlhovej ušlo víťazstvo o 15 stotín sekundy.

Tretie miesto si so stratou 0,52 s vybojovala Francúzka Tessa Worleyová.

Vlhová sa po prvom kole usadila na vedúcej priečke, keď ako jediná zašla trať pod minútu (59:98 s). Náskok 34 stotín sekundy pred Hectorovou si ale v druhom kole neudržala a napokon skončila druhá.

Slovenka si pripísala 54. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. V tejto sezóne je to jej najlepší výsledok v "obráku", tretia bola v ouvertúre v rakúskom Söldene. V prípade víťazstva by sa ako obhajkyňa veľkého glóbusu dostala na čelo celkového poradia SP pred Mikaelu Shiffrinovú, ktorá obsadila piatu priečku. Takto za americkou rivalkou zaostáva o sedemnásť bodov.

"Posledná časť kopca sa v druhom kole nachádzala v tieni a bolo to tam pre mňa veľmi náročné. V závere som sa snažila tlačiť, druhé miesto je dobré, ale chcela som zvíťaziť. V Garmisch-Partenkirchene sa nepredstavím, pred Pekingom potrebujem trénovať slalom," povedala Vlhová pre portál laola1.at.

Slovenská reprezentantka sa do kolotoča SP vrátila po tom, ako vynechala víkendové podujatie v rýchlostných disciplínach v ďalšom talianskeho stredisku Cortina d´Ampezzo. Sústredila sa práve na "obrák" a stratégia jej vyšla.

V druhom kole sa väčšina zjazdovky ponorila do tieňa, slnko svietilo len na prostrednú pasáž a na niektorých miestach presvitalo, takže lyžiarky sa mi museli dávať pozor aj na svetelné kontrasty. Na trati, ktorú postavil Shiffrinovej tréner Mike Day, sa darilo Slovinke Ane Bucikovej, vyšvihla sa o dvadsať priečok na deviate miesto. Worleyová sa posunula o päť pozícii, naopak, Shiffrinová sa po dojazde zaradila až na tretiu priečku a vo výsledkovej listine ešte klesla. Hectorová však zaútočila, išla nesmierne dravo a hoci sa v najnebezpečnejšej časti nevyhla veľkej chybe, ukorigovala ju bez straty rýchlosti a v súčte jej stačila siedma najlepšia druhá jazda. Vlhová sa na všetkých medzičasoch držala na úrovni Hectorovej, no tiež mala v strmom prechode značné problémy a v závere tesne stratila.

Dvadsaťdeväťročná Švédka vyhrala už tretí zo šiestich "obrákov" v tomto ročníku, v kariére má na konte štyri triumfy. "Je to neskutočné a prekvapujúce. Nikdy by som si nemyslela, že tu uspejem s takouto chybou. Vždy som mala silu, no teraz jazdím s väčším citom. Po chybe som mala čo robiť, aby som sa zmestila do každej ďalšej bránky," povedala Hectorová. Upevnila si vedenie v hodnotení disciplíny, v ktorom vedie o 95 bodov pred Worleyovou. Tretia je Shiffrinová, Vlhová na štvrtej priečke zaostáva o 131 bodov.

Výsledky obrovského slalomu SP v Kronplatzi:

1. Sara Hectorová (Švéd.) 2:03,63 min, 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,15 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) +0,52, 4. Federica Brignoneová (Tal.) +0,57, 5. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,81, 6. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +0,92, 7. Marta Bassinová (Tal.) +0,99, 8. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,04, 9. Ana Buciková (Slov.) +1,23, 10. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +1,32

Celkové poradie SP (po 25 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 1026 bodov, 2. VLHOVÁ 1009, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 769, 4. Hectorová 682, 5. Brignoneová 659, 6. Ramona Siebenhoferová (Rak.) 533

Poradie v obrovskom slalome (6 z 9):

1. Hectorová 462 bodov, 2. Worleyová 367, 3. Shiffrinová 361, 4. VLHOVÁ 331, 5. Bassinová 196, 6. Mowinckelová 148