Koronavírus mení hokejovú nomináciu! Do Pekingu pôjde aj taxi tím

Slovenskí fanúšikovia hokeja už týždeň poznajú 25-člennú nomináciu na zimné olympijské hry v Pekingu. Je však takmer isté, že pôvodne zverejnené mená hráčov nebudú totožné s tými, ktorí aj odletia do ďalekej Číny.

Podľa informácií Sportnetu minimálne polovica tímu prekonala ochorenie COVID-19 v uplynulých dňoch alebo ním aktuálne prechádza. Z nominovaných extraligistov sú momentálne v karanténe útočníci Samuel Takáč z HC Slovan Bratislava, Pavol Regenda z HK Dukla Ingema Michalovce a Peter Zuzin z HKm Zvolen.

"Niektorí nominovaní hráči boli počas posledného týždňa pozitívne testovaní na COVID-19. Do začiatku prípravy a odletu do Pekingu však zostáva dostatok času. Situáciu vyhodnocujeme každý deň. Veríme, že do odletu budú všetci hráči zdraví,“ uviedol hovorca SZĽH Peter Jánošík pre RTVS.

V nitrianskej kabíne šarapatil koronavírus ešte pred sviatkami. Ochorenie prekonal aj ďalší nominovaný na ZOH 2022 - obranca Šimon Nemec. Krátko po novom roku bol v karanténe aj skúsený útočník Libor Hudáček z bieloruského tímu KHL Dinamo Minsk. Kontinentálna hokejová liga dokonca prerušila sezónu, aby nominovaní hráči z jednotlivých krajín neboli v kontakte s potenciálne nakazenými. "Je takmer isté, že do Pekingu nepôjde tím, ktorý sme pôvodne nominovali a budú v ňom vynútené zmeny,“ skonštatoval Ján Pardavý, ktorý je asistent trénera Craiga Ramsayho.

Zraz slovenskej reprezentácie pre odchodom do Pekingu je v sobotu 29. januára 2022. Podľa pravidiel musia mať účastníci ZOH dva negatívne testy na koronavírus, ten posledný 72 hodín pred odletom. "Slovenský tím však bude robiť viac testov. Keďže chce mať vedenie istotu, že hráči v bubline nakazení nie sú, budú mať test každý deň. Po prílete do Číny absolvujú hráči ďalší test priamo na letisku a následne im odoberú vzorku každý deň až do odletu z krajiny," informoval Sportnet.

IIHF umožnila vziať na turnaj 6 náhradníkov

Na olympijskom hokejovom turnaji bude môcť byť okrem 25 hokejistov aj šesť náhradníkov. Ako prvý o tom na Twitteri informoval novinár Darren Dreger z kanadskej stanice TSN, TASR si informáciu overila od hovorcu Slovenského zväzu ľadového hokeja Petra Jánošíka.

Všetkých dvanásť tímov by tak malo mať v zálohe päticu korčuliarov a jedného brankára. Do hry by mohli naskočiť v prípade pozitívneho testu na koronavírus niekoho z hráčov z pôvodnej nominácie, alebo zranenia.

"Medzinárodná hokejová federácia IIHF ponúkla národným zväzom možnosť vziať to dejiska olympijského turnaja naviac päť hráčov a jedného brankára ako rezervu v prípade nákazy či zranenia nominovaných hráčov. Títo hráči však nebudú členmi oficiálnej olympijskej výpravy a museli by bývať mimo olympijskej dediny. V týchto dňoch riešime technické detaily a o ich prípadnej účasti a spôsobe zapojenia do prípravy budeme informovať," povedal Jánošík.