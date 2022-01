Keysová vyradila Češku Krejčíkovú a v boji o finále ju čaká svetová jednotka

Americká tenistka Madison Keysová sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Vo štvrťfinále po výbornom výkone vyradila štvrtú nasadenú Češku Barboru Krejčíkovú hladko 6:3, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi proti najvyššie nasadenej domácej Austrálčanke Ashleigh Bartyovej, ktorá deklasovala Američanku Jessicu Pegulovú 6:2, 6:0.

Keysová má v úvode sezóny skvelú formu. Pred Australian Open triumfovala na turnaji WTA v Adelaide a v Melbourne predvádza svoj najlepší tenis. Proti Krejčíkovej počas celého zápasu famózne podávala, vlaňajšiu šampiónku Roland Garros prevýšila na returne i vo výmenách. Jej veľká zbraň bol drvivý forhend, ktorým si vytvárala dobré pozície na zakončenie výmen. Keysová si prvýkrát zahrala v semifinále Australian Open v januári 2015, o dva a pol roka neskôr bola vo finále US Open.

V uplynulej sezóne sa však trápila a vypadla z elitnej svetovej päťdesiatky. "Bolo to veľmi náročné obdobie. Pred začiatkom tejto sezóny som si s mojim tímom dala za cieľ vrátiť sa na bývalé pozície. Teší ma, že sme zatiaľ na dobrej ceste. Chcela by som sa poďakovať za podporu môjmu tímu, rodine aj priateľom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí mi fandia priamo v Melbourne. Možno majú počas mojich zápasov v dôležitých momentoch pokrové tváre, no vždy keď sa vyskytne nejaký problém, spolu ho vyriešime. Austrália je v lete najteplejšie miesto na svete. Ja však trénujem v horúčavách, takže som na takého podmienky zvyknutá," uviedla Keysová v pozápasovom rozhovore.

Bartyová proti Pegulovej potvrdila úlohu favoritky a súperky prevýšila vo všetkých smeroch. Bola lepšia na podaní, na returne i v medzihre, výborne sa na dvorci pohybovala. Pegulová robila príliš nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Bartyovej, ktorá druhýkrát postúpila na domácom grandslame medzi elitné singlové kvarteto. Po prvý raz sa jej to podarilo v roku 2020.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Ashleigh Bartyová (Austr.-1) - Jessica Pegulová (USA-31) 6:2, 6:0, Madison Keysová (USA) - Barbora Krejčíková (ČR-4) 6:3, 6:2.