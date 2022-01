Vlhovej vyšlo prvé kolo: V Kronplatzi vedie obrovský slalom

Predviedla skvelú jazdu! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa po prvom kole obrovského slalomu žien usadila na vedúcej priečke. V talianskom Kronplatzi odštartovala preteky Svetového pohára ako prvá a ako jediná zašla trať pod minútu (59:98 s).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na druhej priečke figuruje priebežne Švédka Sara Hectorová (+0,34), tretia je Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,59).

Petra sa do kolotoča SP vrátila po tom, ako vynechala víkendové podujatie v rýchlostných disciplínach v ďalšom talianskeho stredisku Cortina d´Ampezzo. Sústredila sa práve na "obrák" a stratégia slávila úspech. V slnečných podmienkach išla veľmi dynamicky, plynulo prechádzala z oblúka do oblúka a svoju jazdu vygradovala v klopenej strmine, kde získala najväčší náskok v porovnaní so súperkami.

K suverénnej Vlhovej sa ako-tak priblížila jedine líderka hodnotenia disciplíny a víťazka predchádzajúcej súťaže Hectorová, ale aj ona v dolnej polovici zaostala. Shiffrinovej na lepší čas chýbalo viac dravosti.

"Povedala by som, že moja prvá jazda bola dobrá. Cítila som sa fajn, od začiatku do konca som neurobila žiadnu chybu. Som veľmi spokojná, druhé kolo bude viac v tieni. Bude to boj, ale som tu na to, aby som odviedla to najlepšie. Pokúsim sa o to," povedala Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Vlhová je v hodnotení obrovského slalomu SP na štvrtom mieste s 251 bodmi. Aktuálne berie malý krištáľový glóbus Švédka Hectorová, ktorej dýcha na krk Američanka Shiffrinová a Francúzka Worleyová. Dnešné preteky môžu zamotať boj aj o veľký krištáľový glóbus, kde má momentálne Shiffrinová náskok pred Vlhovou 52 bodov.

Druhé kolo má štart o 13:30 hod.