Navrátilová nešetrila organizátorov Australian Open: Sú to zbabelci!

Legenda svetového tenisu Martina Navrátilová (65) skritizovala organizátorov Australian Open za to, že zakázali fanúšikom tričká na podporu čínskej profesionálky Pcheng Šuaj, ktorá je v nemilosti komunistického vedenia jej vlasti. Ich postup označila za zbabelý.

V Melbourne chcelo niekoľko fanúšikov podporiť čínsku hráčku tričkami s nápisom „Kde je Pcheng Šuaj“, ale ochranka spolu s políciou im v tom zabránili.

Organizátori následne uviedli, že šlo o politický slogan, ktoré sú na turnaji zakázané. Proti tomu sa Čechoameričanka Navrátilová ohradila.

„Podľa mňa je to veľmi, veľmi zbabelé,“ povedala v rozhovore pre Tennis Channel. „Myslím, že to je zlé. Nie je to politický slogan, týka sa ľudských práv,“ uviedla. „Austrálsky zväz to skrátka vzdal a dá si od Číňanov diktovať, čo sa na jeho grandslame môže robiť. Sú to slabosi,“ pritvrdila osemnásťnásobná grandslamová víťazka.