Kuzminovú čaká poriadna nálož: Za päť mesiacov viac ako 700 kilometrov

Najväčšie multišportové podujatie na Slovensku - Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý bude od 24. do 30. júla 2022 hostiť Banská Bystrica, sa blíži.

Od jeho štartu nás delí presne 6 mesiacov. Pri tejto príležitosti odštartovala svoju cestu na EYOF trojnásobná olympijská víťazka v biatlone a ambasádorka podujatia Nasťa Kuzminová. Symbolickú trasa z Ríma do mesta pod Urpínom chce absolvovať za 5 mesiacov.

Inšpiráciou pre projekt je slávnostné zapálenie olympijskej pochodne, ktoré nás čaká v máji a jej následný prevoz do dejiska EYOF. „Pochodeň sa na rozdiel od olympijských hier zapaľuje v Ríme. Spolu s Nasťou sme si povedali, že cieľom EYOF je okrem iného aj propagácia športu mládeže, a teda okrem pochodne môže symbolicky prostredníctvom športových výkonov putovať aj Nasťa,“ vysvetlil výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF Peter Hamaj.

Pomyselná trasa z Ríma do metropoly stredného Slovenska meria celkom 8 000 kilometrov. „Rozhodli sme sa, že na mape nepôjdeme priamo do Banskej Bystrice, ale moja cesta povedie cez významné európske mestá po celom kontinente,“ vysvetlila Kuzminová. Nasťa túto trasu neabsolvuje naozaj, ale bude sa po mape posúvať vďaka kilometrom, ktoré bude venovať športu. Aby sa objem kilometrov dal za päť mesiacov reálne zvládnuť, jej posun na mape bude v mierke 1:11. Takže reálne Nasťa prejde 727 kilometrov.

„Cez aplikáciu sme vytvorili výzvu, prostredníctvom ktorej sa môžu naši fanúšikovia taktiež zapojiť a absolvovať trasu so mnou. Bola by som rada, aby sa zapojilo čo najviac ľudí a spoločne by sme tak mohli rozhýbať celé Slovensko na ceste z Ríma do Banskej Bystrice,“ dodala šampiónka.