Austrálsky pár po vyradení Chorvátov: Tréner svetových jednotiek sa nám vyhrážal

Zápas to bol plný emócii a tie sa po súboji preniesli aj mimo kurtu. Kokkinakis na sociálnu sieť napísal, že sa jemu a Kyrgiosovi vyhrážal chorvátsky kondičný tréner bitkou.

"Bolo to šialené. Asi si myslel, že je to UFC," napísal Kokkinakis na Twitter. Po zápase išli s Nickom do telocvične, kde za nimi prišiel kondičný tréner Chorvátov.

"Začal mlátiť nejakým penovým valčekom do tyče tak silno, ako to len šlo. Myslel som si, že ide vynadať svojim zverencom," pokračoval. "Prišiel k Nickovi a povedal mu, že sa správame neuctivo, keď Nick trafil súpera loptičkou," povedal Kokkinakis. Vzápätí obvinil Austrálčanov, že sa pred domácim publikom až priveľmi predvádzali.

Na internete sa začalo šíriť video z útrob štadióna. Na ňom je vidieť, že Kyrgios s Kokkinakisom mali s chorvátskym tímom debatu už tesne po zápase. "Myslel som si, že sa s prehrou vyrovnajú trochu lepšie," dodal Kokkinakis. No a Kyrgios si neodpustil drobnú provokáciu. "Užite si let domov," odkázal nasadeným jednotkám.

Things got HEATED in the locker room after Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis' doubles win 😳 Grothy got the inside word 🌶️#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/iD26iHnUW1