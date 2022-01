Medvedev bojoval tri a pol hodiny s nenasadeným súperom: Nebolo to vôbec ľahké

Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V osemfinále zdolal ako turnajová deviatka nasadenú dvadsaťsedmičku Chorváta Marina Čiliča 2:6, 7:6 (7), 6:2, 7:6 (4).

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti druhému nasadenému Rusovi Daniilovi Medvedevovi. Vlaňajší finalista zvíťazil po tri a pol hodinovej bitke nad Američanom Maximeom Cressym 6:2, 7:6 (4), 6:7 (2), 7:5.

"Nebolo to vôbec ľahké. Prvý set som síce vyhral hladko, no Cressy bol húževnatý a v ďalšom priebehu zápasu mi dal poriadne zabrať. Ak by sme museli hrať piaty set, bol by som pod psychickým tlakom. Vo štvrtom dejstve som nevyužil veľa brejkbalov, za stavu 5:5 som však napokon súperovi zobral servis, čo rozhodlo," uviedol Medvedev v pozápasovom rozhovore.

Muži - dvojhra - osemfinále:

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Maxime Cressy (USA) 6:2, 7:6 (4), 6:7 (2), 7:5, Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Marin Čilič (Chor.-27) 2:6, 7:6 (7), 6:2, 7:6 (4).

Ženy - dvojhra - osemfinále:

Alize Cornetová (Fr.) - Simona Halepová (Rum.-14) 6:4, 3:6, 6:4, Danielle Collinsová (USA-27) - Elise Mertensová (Belg.-19) 4:6, 6:4, 6:4.