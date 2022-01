Marko Daňo ide v otcových šľapajách: Olympijské hry si chcem poriadne užiť

Šikovný slovenský útočník najprv vďaka odporúčaniu svojho otca prišiel do Třinca a čoskoro Marka Daňa (27) čaká ďalší krok smerom, kde už Jozef Daňo (53) bol - olympijské hry.

„Klobúk dole, že sa otec dostal na dve olympiády, tak verím, že si účasť taktiež užijem. Idem v jeho stopách a veľmi sa teším na tú atmosféru. I keď to nebude také, ako by to malo byť s divákmi. Budeme v bublinách, ale je to olympiáda. Raz za štyri roky a človek sa veľmi teší," skonštatoval rodák z rakúskeho Eisenstadtu pre sport.cz.

Ľavoruké krídlo si pod piatimi kruhmi zahrá aj kvôli tomu, že sa pred sezónou rozhodol opustiť zámorie a upísal sa českému majstrovi. „Nominácia ma veľmi potešila. Som vďačný za túto šancu byť súčasťou slovenského mužstva. Verím, že sa už nič nestane a pocestujem. Zaklopem si na drevo. Je to česť. Verím, že sa odvďačím dobrými výkonmi a pomôžem k nejakému úspechu," vyjadril sa na margo jeho výberu do tímu Craiga Ramsayho (70).