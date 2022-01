Kandidát na najkrajší gól roka? Neuveriteľný volej zo 45 metrov v amatérskej súťaži

Úžasnou trefou sa blysol Oli Babington z anglického futbalového klubu Clevedon Town AFC. Obrana súpera síce dokázala dostať loptu preč z pokutového územia, no tá pristála primo na nohe novej internetovej hviezdy. Babington neváhal a z voleja vyslal na bránu tvrdý projektil, proti ktorému nemal brankár žiadnu šancu.

