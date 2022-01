Hokejista Hrivík sa teší k prezidentke do paláca a prezrádza: Vo forme sa udržujem s Vlkmi

Už je na Slovensku a naplno trénuje! Útočník ruského Novgorodu Marek Hrivík (30) bude jedným z lídrov slovenského výberu na blížiacej sa olympiáde v Pekingu. Keďže KHL je aktuálne prerušená, tak momentálne trénuje so žilinskými Vlkmi. Dnes dokonca zavíta aj do Prezidentského paláca, kde za mužskú časť olympionikov zloží sľub pred očami prezidentky Zuzany Čaputovej.

Hrivík pricestoval na Slovensko pred pár dňami a vo forme sa udržuje v Žiline. „Opýtal som sa trénerov Žiliny, či s nimi môžem na pár dní trénovať, pokiaľ sa nepripojím k národnému tímu. Som rád, že mi to umožnili,“ povedal na úvod pre Nový Čas útočník Novgorodu, ktorý v doterajších 44 dueloch nazbieral 23 bodov. „Priznám sa, že tie čísla nie sú podľa mojich predstáv. Očakával som viac bodov, ale ešte do konca základnej časti ostáva odohrať nejaké zápasy, takže verím, že sa to ešte zlepší,“ pokračoval skúsený útočník, ktorý bude lídrom slovenského mužstvu na februárovej zimnej olympiáde.

Pod piatimi kruhmi sa predstaví premiérovo a dnes bude dokonca zastupovať mužskú časť olympionikov v Prezidentskom paláci, kde zloží aj sľub. „Je to pre mňa veľká pocta, ísť k pani prezidentke. Túto ponuku som dostal pred pár dňami a samozrejme som prikývol. Bude to pre mňa niečo nové a veľmi sa teším,“ dodal Hrivík.

Najväčšie zbrane našich súperov

Fínsko

Prvý duel pod piatimi kruhmi absolvujú Slováci vo štvrtok 10. februára proti Fínom a ich súpiska budí veľký rešpekt. Tréner Jukka Jalonen zložil tím s vekovým priemerom 30,5 roka a až osemnásť jeho členov aktuálne pôsobí v kluboch nadnárodnej KHL. Päť z nich hrá za Jokerit Helsinki vrátane kapitána majstrov sveta z Bratislavy 2019 Marka Anttilu.

Švédsko

Po Fínoch už o deň neskôr nastúpi slovenský tím proti Švédom, ich sila je veľká najmä na brankárskom poste a v defenzíve. Kouč Johan Garpenlöv berie do Pekingu trio gólmanov rovnako ako Fíni, proti Slovákom môže chytať Lars Johansson, Magnus Hellberg alebo Adam Reideborn.

Lotyšsko

Duel Slovensko - Lotyšsko je na ZOH 2022 naplánovaný na nedeľu 13. februára. Kouč lotyšského tímu Harijs Vitoliňš musí pred odletom do Pekingu urobiť rez kádrom a uvoľniť šiestich hokejistov. V súčasnom lotyšskom výbere je väčšina legionárov, z najvyššej domácej súťaže v tíme figuruje len brankár Rudolfs Lazdiňš, v Rige však za Dinamo v KHL hrá ďalších jedenásť hokejistov.