Fanúšikovia sú zbláznení do Hamšíka: Stavajú mu snehuliaky a chcú aj sochu!

Zbožňujú ho! Tureckým futbalovým fanatikom ležia hráčske hviezdy pri nohách. Je jedno, či domáce alebo zahraničné. Pre fanúšikov Trabzonsporu sa stal Marek Hamšík (34) za krátky čas polobohom.

Slovenský líder tímu ťahá klub z pobrežia Čierneho mora po 38 rokoch opäť k titulu. To nemôže ostať nepovšimnuté.

Trabzonspor vedie SüperLig a Hamšík je podľa štatistík najlepším hráčom súťaže. Ľudia v meste stavajú snehuliaky s jeho neprehliadnuteľným čírom. A chceli by aj viac. Po príchode do Istanbulu na včerajší šláger proti Galatasarayu ho vítali banerom v slovenčine: „Postavíme ti sochu.“ Marek prišiel pred nich, zdvihol oba palce a zatlieskal. Na instagrame sa poďakoval za podporu.

„Fanúšikom od začiatku ukazuje svoje kvality a oni vidia, ako pomáha mužstvu. Všetci ho volajú Grande. Je to pre neho príjemné,“ uviedol pre Nový Čas jeho otec Richard. Po kapitánovi slovenskej repre môže ostať v Trabzone trvalá spomienka. „Mená tých, čo vybojovali majstrovské tituly, sú vygravírované na pamätnej doske pred štadiónom. Ak by to vyšlo v tejto sezóne, pribudne k nim aj on.“

Populárnemu Hamšíkovi sa chystali postaviť sochu už v Neapole, kde strávil jedenásť sezón a prekonal aj strelecký rekord legendárneho Diega Maradonu.

„Bolo to v období, keď Neapol skončil v lige dvakrát druhý a fanúšikovia nevnímali, že by mal odísť. Už vtedy bol ikonou klubu. Nie je rozhodujúce, či má, alebo nemá sochu. Dôležité je, že u fanúšikov zanechal výraznú stopu a nikdy na neho nezabudnú.“

Očakávanou daňou za status popularity býva pre futbalové hviezdy strata osobnej slobody. „Marek sa po meste veľmi nepohybuje. Keď ho stretnú ľudia, sú radi, že sa s ním môžu odfotiť. V Trabzone i v Neapole sú fanúšikovia zbláznení do futbalu. A ak sa aj darí, tak sú doslova šialení. Zažil som to na vlastnej koži,“ dodal Richard Hamšík. Mareka trápili pred včerajším zápasom svalové problémy a zápas na ihrisku Galatasarayu Istanbul sledoval z lavičky. Jeho tím napokon vyhral 2:1, hoci ešte v 84. minúte prehrávali 0:1. Skóre otočili v závere vďaka gólom Anastasiosa Bakasetasa a Edina Viscu.