Známy americký novinár spochybnil pravosť Djokovičovho testu: Dôkaz, že tenista klamal?!

Známy americký novinár Ben Rothenberg spochybnil pravosť testu Novaka Djokoviča na covid-19, podľa ktorého mal byť v decembri pozitívny. Prináša aj dôkaz, ktorým dokladá svoje pochybnosti!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Srb Novak Djokovič pricestoval do Austrálie na základe toho, že dostal zdravotnú výnimku. Predložil potvrdenie, že v decembri prekonal covid-19. Myslel si, že mu to prejde a bude môcť štartovať na grandslamovom Australian Open. No austrálske úrady svetovú jednotku napokon po dvoch súdnych procesoch deportovali z krajiny.

Okolo pozitívneho testu Djokoviča sú veľké pochybnosti, keďže krátko po tom, ako bol pozitívne testovaný sa objavil na veľkej verejnej akcii medzi ľuďmi a poskytol tiež rozhovor novinárovi z francúzskeho L´Equipé. Najnovšie prilieva olej do ohňa pochybností o pravosti tohto testu známy americký novinár Ben Rothenberg.

„Pozitívny test na Covid prezentovaný Novakom 16. decembra sa dodáva s QR kódom. Keď sa tento kód naskenuje, môže to vyskúšať ktokoľvek, narazíte na webovú stránku, ktorá ukazuje, že test bol negatívny a nie pozitívny,“ napísal zámorský novinár na sociálnej sieti twitter.

O pár hodín sa ozval znova. „Skúsil som to znova a teraz stránka zistila opačný výsledok. Pozitívny test. Kto si robí srandu?“ V nasledujúcom príspevku na twitteri dodáva: „Ľuďom ukazuje kombináciu pozitívnych/negatívnych výsledkov z rovnakého QR kódu. Neviem, čo si mám myslieť, okrem toho, že je to bizarné."

Folks, it gets fishier.



Djokovic’s presented positive Covid test from December 16 (confirmation code 7371999-259039) comes with a QR code on it.



When you scan that QR code (and you can try yourself), it takes you to a website showing that test was *negative*, not positive.



🤷 pic.twitter.com/Ivu1vdsgOO — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022