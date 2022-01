Vedúci Manchester City po dlhej dobe stratil body, Dúbravka s čistým kontom

Futbalisti Manchestru City iba remizovali v sobotnom zápase 23. kola Premier League na ihrisku Southamptonu 1:1. Ukončili víťaznú sériu v najvyššej anglickej súťaži, ktorá trvala dvanásť zápasov.

Southampton dokázal obrať úradujúceho majstra o body druhýkrát v sezóne, prvý vzájomný súboj v septembri sa tiež skončil deľbou bodov (0:0). Pomerne dlho to pritom vyzeralo na ešte väčšiu senzáciu a prvú výhru „The Saints" vo vzájomnom zápase od júla 2020. Southampton viedol od 8. minúty zásluhou Kyla Walkera-Petersa, pre ktorého to bol premiérový gól v Premier League. „Citizens" dokázali zachrániť už len bod, v 66. minúte vyrovnali zásluhou Aymerica Laporta. Na čele tabuľky majú 12-bodový náskok pred Liverpoolom, ktorý však čaká ešte v nedeľu zápas na ihrisku Crystal Palace.

Newcastle United so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom zvíťazili na ihrisku Leedsu 1:0. O ich druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne sa postaral Jonjo Shelvey, ktorý v 76. minúte vsietil jediný gól stretnutia. „Straky" vyhrali prvýkrát od 4. decembra a posilnili si šancu na záchranu. V tabuľke figurujú na 18. mieste, ale od sedemnásteho Norwichu ich už delí iba bod a navyše majú zápas k dobru.

V priamom súboji o štvrté miesto medzi Manchestrom United a West Hamom sa o víťazstvo „červených diablov" 1:0 postaral až v tretej minúte nadstaveného času Marcus Rashford. Dvadsaťštyriročný útočník skóroval po prihrávke Edinsona Cavaniho. ManU má v tabuľke náskok jedného bodu pred piatym West Hamom, na tretiu Chelsea stráca šesť bodov, má však zápas k dobru.

Aston Villa zvíťazila na pôde Evertonu takisto 1:0 vďaka gólu Emiliana Buendiu. Duel poznačili nepríjemnosti, Matty Cash a Lucas Digne boli obeťou incidentu pri gólovej oslave, keď jeden z priaznivcov súpera hodil na hraciu plochu fľašu, ktorá trafila oboch hráčov. Francúzskeho obrancu Digneho, ktorý minulý týždeň prestúpil do Villy práve z Evertonu, predmet trafil do hlavy, no bol schopný pokračovať. Fanúšika, ktorý predmet na hraciu plochu hodil, neskôr zatkli.

Kuriózny moment sa udial v zápase medzi Brentfordom a Wolverhamptonom (1:2). Rozhodca musel súboj prerušiť v 33. minúte za stavu 0:0, keď sa nad ihriskom vznášal dron. Okrem tohto narušenia poznačila duel aj zrážka spoluhráčov Mathiasa Jensena a Rica Henryho. Oboch hráčov domáceho tímu tréner Thomas Frank po kolízii vystriedal pre silné krvácanie.

Premier League - 23. kolo:

FC Southampton - Manchester City 1:1 (1:0)

Góly: 8. Walker-Peters - 66. Laporte

FC Brentford - Wolverhampton Wanderers 1:2 (0:0)

Góly: 72. Toney - 49. Moutinho, 79. Neves

Leeds United - Newcastle United 0:1 (0:0)

Gól: 76. Shelvey /M. Dúbravka odchytal za Newcastle celý zápas/

Manchester United - West Ham 1:0 (0:0)

Gól: 90.+3 Rashford

FC Everton - Aston Villa 0:1 (0:1)

Gól: 45.+4 Buendia