Nechutné správanie fanúšikov Evertonu: TOTO vo futbale nemá čo robiť!

Klubu z Liverpoolu sa v tejto sezóne vôbec nedarí podľa predstáv a nachádza sa len 4 body nad zónou zostupu. Fanúšikovia sú preto nespokojní a pohár trpezlivosti im pretiekol počas sobotňajšieho domáceho zápasu proti zverencom Stevena Gerrarda (41). Villans si z Goodison Parku odniesli všetky tri body po najtesnejšom víťazstve 1:0. O jediný presný zásah sa postaral v nadstavenom čase prvého polčasu Emiliano Buendia (25).

Práve po ňom sa priaznivci „karameliek" dopustili škandalózneho správania. Zatiaľ čo sa hráči Aston Villy spoločne tešili, z tribúny na nich leteli naplnené plastové fľaše, ktoré napokon trafili cieľ. Odniesli si to Matty Cash (24) a Lucas Digne (28). Dvaja krajní obrancovia sa po zásahu doslova zvíjali v bolestiach, boli poriadne otrasení.

Vedenie Evertonu za pomoci polície dokázalo už v priebehu druhého polčasu odhaliť vinníka, avšak vyšetrovanie ešte naďalej prebieha a každému, kto hodil na ihrisko nejaký predmet, bude udelený zákaz vstupu na štadión.

A bottle was thrown from the stands at Aston Villa players during the celebration. #EVEAVL

