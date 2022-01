Povinná aplikácia pre olympionikov vzbudzuje obavy: Vážne bezpečnostné riziko!

To, pred čím niektorí dvíhali varovný prst, sa napĺňa. Aplikácia, ktorú musia mať vo svojom mobilnom telefóne všetci, ktorí sa vydajú do dejísk februárovej zimnej olympiády, môže obsahovať bezpečnostné chyby a pričiniť sa o to, že ľudia budú zraniteľnejší pre hekerov.

Povinná appka, do ktorej musia športovci, tréneri i ďalší akreditovaní jednotlivci dva týždne pred odletom do Číny zaznamenávať svoj zdravotný stav, je po všetkých stránkach bezpečná a zabezpečená, opakovane tvrdí riaditeľ technologického oddelenia organizačného výboru, ktorý zdôraznil, že všetky technologické aspekty aplikácie boli schválené medzinárodnou firmou zodpovednou za jej stiahnutie. Kanadskí vedci však tento týždeň uviedli, že v aplikácii My2022 sa objavujú bezpečnostné chyby a môžu spôsobiť, že ľudia budú zraniteľní pred hekermi. V aplikácii má každý účastník svoje zdravotné informácie, ako aj svoj pas a vízovú akreditačnú kartu, údaje z leteniek na prílet i odlet z Pekingu, ako aj kópie predchádzajúcich testov na koronavírus.