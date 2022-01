Divácky rekord ženského futbalu: Na El Clásico predali 99 354 lístkov!

Vypredané! Oficiálna twitterová stránka ženského futbalového tímu Barcelony s hrdosťou hlási, že všetky vstupenky na štvrťfinálový šláger Ligy majstrov proti Realu Madrid, ktorý sa bude hrať 30. marca, sú beznádejne fuč.

Populárne El Clasico v ženskom vydaní tak môže sledovať na barcelonskom štadióne Camp Nou až 99 354 fanúšikov. Bol by to svetový rekord v návštevnosti na futbale nežnejšieho pohlavia. Až 85 000 lístkov kúpili priaznivci oboch klubov, zvyšok dostanú partnerské organizácie Európskej futbalovej asociácie (UEFA).

„Ste jednými z tých, ktoré robia z Barcelony viac ako klub,“ vyhlásil šéf katalánskeho klubu Joan Laporta. Je mimoriadne pyšný na úspešný ženský tím, ktorý sa vlani zapísal do histórie. Premiérovo vyhral Ligu majstrov (vo finále zdolal londýnsku Chelsea 4:0), čím sa Španielska futbalová federácia stala prvou, ktorej mužský i ženský tím získal najprestížnejšiu trofej.

Členovia barcelonského klubu mali vstupenky zadarmo, ostatní si ich mohli kúpiť za 9 – 15 eur. Ak by sa hralo teraz, pre pandemické obmedzenia by sa na tribúny dostalo len 75 percent fanúšikov z kapacity štadióna. Vedenie Barcy je presvedčené, že obmedzenia budú do konca marca zrušené.

Ženský futbal sa teší veľkému záujmu najmä na americkom kontinente. Doteraz ich najviac prišlo na finále MS 1999, keď súboj USA proti Číne sledovalo na štadióne Rose Bowl v Pasadene 90 185 fanúšikov.

Top návštevy na ženských kluboch

Diváci Zápas

60 739 Atlético Madrid – Barcelona

50 000 Kerr Ladies – St. Helen‘s Ladies

51 211 Monterrey – UANL Tigres

48 121 Athletic Bilbao – Atlético Madrid

45 423 Arsenal – Chelsea