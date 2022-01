Slovan získal útočníka z Atletica Madrid: Reštartuje svoju kariéru ako Šporar?

Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava angažoval srbského útočníka Ivana Šaponjiča. Podpísal s ním trojročný kontrakt s opciou na jeden a pol roka. Hráč s tímom odcestuje na sústredenie do Dubaja.

Šaponjič v roku 2015 ako 17-ročný triumfoval so Srbskom na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Na klubovej úrovni pôsobil v Partizane Belehrad, Benfice Lisabon či Atleticu Madrid. V Slovane bude nosiť dres s číslom deväť. "Som veľmi šťastný, že sa stávam hráčom Slovana. Veľmi sa mi páčia ambície klubu, jeho zázemie, história, a taktiež štadión, z ktorého mám výborný prvý dojem. Neviem sa dočkať, keď na Tehelnom poli prvýkrát nastúpim v belasom drese pred fanúšikmi. Chcem zostať v Slovane čo najdlhšie, túžim pomôcť k titulom a úspechom. Rozprával som sa s ľuďmi v klube a taktiež s hlavným trénerom, teším na túto novú výzvu. Zo Španielska si prinášam dobré skúsenosti, teraz potrebujem dobré tréningy, zápasovú prax a čo najvyššiu minutáž, aby som mohol ukázať, čo vo mne je," povedal 24-ročný Šaponjič na oficiálnej stránke Slovana.



Atletico si ho vyhliadlo v lete pod vedením argentínskeho trénera Diega Simeoneho. Debut v La Lige zažil 26. januára 2020 pri remíze 0:0 s CD Leganes. Po prerušení ligy pre pandémiu koronavírusu si pripísal ešte jeden ligový štart, keď na ihrisku Celty Vigo vystriedal v závere Alvara Moratu. V ročníku 2020/2021 bol súčasťou majstrovského kádra Atletica, no príchodom Luisa Suareza sa vo veľmi silnej konkurencii ťažko presadzoval do základnej zostavy, pripísal si dva štarty v Copa del Rey. Druhú časť sezóny absolvoval na hosťovaní v Cadize, kde si 11. mája 2021 na ihrisku Osasuny otvoril gólový účet v La Lige.



"O Ivana sme mali záujem ešte v čase, keď pôsobil v Benfice, vtedy sa vcelku pochopiteľne rozhodol pre Atletico Madrid. Môžu sa vyskytnúť otázky o jeho minutáži v poslednom období, ktorá bola v Atleticu v silnej konkurencii malá. Sledovali sme ho však niekoľko rokov, vieme, aký potenciál mal, a aký v sebe stále má. Musíme si uvedomiť, že nie sme schopní platiť obrovské sumy za hráčov zo súťaží ako La Liga, ktorí sú aktuálne rozohratí a vo výbornej forme. Hľadáme iné riešenia. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť tento prestup, a s Ivanom sme podpísali trojročnú zmluvu s opciou. Netreba zabúdať, že Ivana si do Atletica vytypoval tréner Simoene, a počas celého pôsobenia bol napriek nižšej minutáži členom A-mužstva. Chceme spoločne reštartovať jeho kariéru. Podarilo sa nám to s Andražom Šporarom, a verím, že teraz môžeme tiež napísať pekný príbeh. Som presvedčený, že Ivan má veľkú kvalitu a skrýva v sebe ešte veľký potenciál, ktorý časom ukáže. Je fakt, že Ivan v poslednom období veľa neodohral, to si uvedomuje on i my. Musíme byť všetci trpezliví, a aj fanúšikov, médiá či verejnosť prosím o trpezlivosť. Som presvedčený, že futbal hrať nezabudol, no potrebuje nabrať sebadôveru, kondíciu a hernú formu. My mu v tom pomôžeme a pevne verím, že dobrú energiu mu dodajú aj naši fanúšikovia. Ivana v Slovane vítam a verím, že spoločne napíšeme pekný príbeh," povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.