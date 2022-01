Tvrdá facka pre Slovákov v premiére na futsalových ME: Rozťukali si nás, hodnotil kapitán

Slovenská futsalová reprezentácia na majstrovstvách Európy v Holandsku v piatok podvečer absolvovala "krsť ohňom" na tomto fóre.

Zverenci trénera Mariána Berkyho pri svojej premiére na vrcholnom turnaji nastúpili v základnej C-skupine proti favorizovaným Rusom a z amsterdamského duelu napokon odišli s vysokou prehrou 1:7. Úvod duelu však mali Slováci výborný, darilo sa im odvracať ruskú hrozbu a sami v 3. minúte udreli počas jedného z brejkov, do listiny strelcov sa zapísal skúsený Peter Kozár.

"Po góle som mal radosť, no vedel som, že je len začiatok zápasu a nič to neriešilo. Chcelo to udržať čo najlepší výsledok a z takýchto brejkov, z akého som skóroval, pridať ešte viac gólov, no to sa nám nepodarilo. Radosť z gólu je, ale to je asi tak všetko," komentoval po súboji 35-ročný Kozár. Kouč Berky vedel, že len málokto by si zaslúžil streliť premiérový gól tímu SR na ME. "Peťo si to za všetko úsilie počas kariéry zaslúžil, ako správny kapitán otvoril skóre," poznamenal kormidelník slovenského výberu.

Rusi ešte v prvom polčase získali najtesnejší náskok 2:1, ktorý po zmene strán postupne zvyšovali až na rozdiel šiestich gólov. "U Rusov bola kvalita v prihrávkach či ťahu na bránku, ku koncu boli na tom lepšie aj fyzicky. Predčili nás vo všetkom. Ak by sme držali dobrý výsledok, aký sme mali v polčase, tak by to bolo iné. Keď sme už prehrávali vysoko a chceli niečo vymyslieť, museli sme otvoriť hru a oni si potom dajú dlhú loptu na pivota. My sme museli veľa behať, čo nás stálo veľa síl. A tak si nás rozťukali," zhodnotil piatkový súboj Kozár.

Tréner Berky bol po súboji s ruským súperom sklamaný. "Vstup sme mali dobrý, v súbojoch sme boli agresívni aj keď naša obrana bola nižšie postavená. Chceli sme hrať aktívnejšie a vyššie, no ruský tím nás zatlačil. Škoda výsledku, pretože prvý polčas bol dobrý. Po zmene strán nás súper predčil vo všetkom, my sme chceli byť aktívnejší. Pozitívom je, že sme strelili proti silnému súperovi gól. Chceli sme sa však prezentovať niečím iným," poznamenal.

Súčasťou základnej C-skupiny na ME sú aj výbery Chorvátska a Poľska, ich vzájomný duel sa v piatok večer skončil triumfom chorvátskeho výberu 3:1. Slovenský tím najbližšie v utorok 25. január o 20.30 h vyzve Poliakov, o štyri dni neskôr si 29.1. o 14.30 h zmeria sily s Chorvátmi. Prvý súboj sa uskutoční opäť v Amsterdame, druhý sa bude hrať v Groningene. Do štvrťfinále postúpia po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch skupín. "Šance s Rusmi sme mali, najmä v prvom polčase. Verím, že s Poliakmi ich bude viac a budeme aj efektívnejší. Budeme musieť ísť za víťazstvom," dodal Peter Kozár.