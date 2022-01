Smutná správa zasiahla NHL: Zomrel štvornásobný víťaz Stanleyho pohára!

Vo veku 67 rokov zomrel bývalý hokejový útočník Clark Gillies. Informáciu o jeho úmrtí potvrdil na oficiálnej stránke klub New York Islanders, v ktorom sa zaradil k najväčším legendám. Príčinu smrti nezverejnili.

Gillies bol v 80-tych rokoch jeden zo základných pilierov dynastie Islanders, s ktorými v rokoch 1980 až 1983 štyrikrát vyhral Stanleyho pohár v NHL. V drese "ostrovanov" žiaril v útoku známom ako "Trio Grande" so stredným útočníkom Brianom Trottierom a pravým krídelníkom Mikeom Bossym. Islanders v roku 1996 vyradili Gilliesove číslo 9, pričom dodnes sa tejto pocty dostalo ôsmim hráčom v histórii klubu.



Gillies bol v roku 1974 štvorka draftu a okamžite sa uchytil v NHL. Individuálne sa mu najviac vydarila sezóna 1978/1979, v ktorej odohral v základnej časti 75 zápasov so ziskom 91 bodov (35+56). Najväčšie úspechy však prišli až v úvode 80-tych rokov. V NHL odohral celkovo 14 sezón. Po 12 ročníkoch vo farbách Islanders uzavrel kariéru dvoma rokmi v Buffale Sabres. V základnej časti NHL odohral 958 zápasov s bilanciou 319 gólov, 378 asistencií a 1023 trestných minút. V 164 zápasoch play off mal bilanciu 47 + 47. V sezóne 1981/1982 reprezentoval Kanadu na Kanadskom pohári. Od roku 2002 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte.



Po odchode do hokejového dôchodku sa síce nedal na dráhu trénera ani manažéra, no naďalej ostal v kontakte s komunitou Islanders. Založil charitatívne projekty na pomoc deťom, ktoré sú fyzicky, vývojovo alebo finančne znevýhodnené. Jeho meno nesie pediatrická jednotka v jednej z nemocníc v New Yorku po tom, ako Gilliesova nadácia získala milión eur na jej financovanie. "Myslím si, že stelesňoval všetko, čím je klub New York Islanders. Keď vošiel do miestnosti, priniesol pokoj. Bol nesmierne charizmatický. Spomínam si na moment, keď som ho prvýkrát stretol. Povedal som si, že taký chcem byť, keď vyrastiem. Bol úžasný človek," uviedol obranca "ostrovanov" Matt Martin, ktorý sa o úmrtí klubovej legendy dozvedel po piatkovom domácom zápase s Arizonou (4:0). "Celá komunita Islanders je zdrvená stratou Clarka Gilliesa. Hrdosť, ktorú cítil, keď nosil dres tohto klubu, mu dodávala silu, aby spravil čokoľvek pre víťazstvo. Rovnako výnimočný bol aj mimo ľadu. Vždy si spravil čas, aby sa venoval miestnej komunite. Islanders sú slávny klub so štyrmi Stanleyho pohármi aj vďaka veľkej oddanosti Clarka Gilliesa," povedal generálny manažér Lou Lamoriello.