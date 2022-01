Medvedev po postupe do osemfinále žartoval s fanúšikmi: Dúfal som, že budete ku mne prívetivejší

Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

V 3. kole zdolal ako nasadená dvojka Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:4, 6:4, 6:2. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi vlaňajší šampión US Open proti Američanovi Maximeovi Cressymu, ktorý si poradil s domácim Christopherom O´Connelom 6:2, 6:7 (6), 6:3, 6:3.



Medvedev si v pozápasovom rozhovore zažartoval s fanúšikmi. Po zápase 2. kola s ďalším Austrálčanom Nickom Kyrgiosom ho niektorí diváci v aréne Roda Lavera vypískali. "Dúfal som, že budete ku mne prívetivejší. Povedal by som to takto, určite je pre mňa ľahšie nastúpiť proti Holanďanovi, ako proti Austrálčanovi na jeho domácej pôde v Melbourne. Každý vzťah sa nejako vyvíja, takže je to v poriadku, je to zábavné a nefalšované," uviedol Rus.



Úlohu favorita potvrdil aj štvrtý nasadený Grék Stefanos Tsitsipas. Minuloročný finalista Roland Garros zvíťazil nad Francúzom Benoitom Pairem 6:4, 7:5, 6:7 (2), 6:4. Jeho ďalším súperom bude dvadsiaty nasadený Američan Taylor Fritz, ktorý vyradil Španiela Roberta Bautistu Aguta po päťsetovej dráme 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3. "Teší ma, že som v Melbourne tretíkrát v osemfinále. Benoit patrí k najtalentovanejším hráčom na okruhu, ma cit pre tenis. Veľká vďaka patrí fanúšikom v aréne Roda Lavera, boli skvelí," povedal Tsitsipas.



muži - dvojhra - 3. kolo:

Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Daniel Evans (V. Brit.-24) 6:4, 6:1, 6:1, Stefanos Tsitsipas (Gréc.-4) - Benoit Paire (Fr.) 6:3, 7:5, 6:7 (2), 6:4, Maxime Cressy (USA) - Christopher O'Connell (Austr.) 6:2, 6:7 (6), 6:3, 6:2, Daniil Medvedev (Rus.-2) - Botic Van de Zandschulp (Hol.) 6:4, 6:4, 6:2, Taylor Fritz (USA-20) - Roberto Bautista Agut (Šp.-15) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3