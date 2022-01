Miroslav Štrbák prehovoril o osudnom dni: Uviedol aj možnú príčinu kolapsu!

Už je z najhoršieho vonku a posiela odkaz fanúšikom! Slovenský MMA bojovník Miroslav Štrbák (32) skončil po kolapse na tréningu najskôr na urgente a následne na kovidovom oddelení kardiocentra. Po prebratí z umelého spánku najskôr začal komunikovať s najbližšou rodinou, neskôr manažmentom z OFA Bratislava a teraz posiela z domu prvé slová aj svojim fanúšikom. Ako si spomína na kolaps a boj o život?

Borec s prezývkou Wolverine ležal pred prepustením v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Jeho stav sa v posledných dňoch rapídne zlepšoval. Prostredníctvom Nového Času sa rozhodol adresovať svoje prvé slová fanúšikom.

„Cítim sa, ako bojovník po vojne. Túto bitku som vyhral - do budúcna chcem vyhrať aj celú vojnu. Každý bojovník sa vždy chce vrátiť do boja, no uvidíme, kam budú smerovať moje kroky,“ povedal na margo prognózy svojho zdravotného stavu.

Na osudný moment, keď skolaboval na tréningu, si spomína len hmlisto: „Neviem presne, čo sa stalo. Všetko z toho dňa je hmlisté. Chcem hlavne poďakovať celému tímu OFA, bratovi, chalanom, trénerovi Iljovi Skondričovi a svojej manažérke. Sme jeden tím!“ vyhlásil z nemocničnej izby. Na sociálnej sieti neskôr menovite poďakoval Tomášovi Deákovi, Igorovi Danišovi a Martinovi Silymu, ktorí mu poskytli prvú pomoc a pravdepodobne zachránili život.

Príčiny kolapsu zatiaľ stopercentne identifikované nie sú. „Byť športovcom znamená veľa trénovať - aspekty môžu byt rôzne. Veľa práce, málo spánku a do toho ťažké tréningy. Pravdepodobne som bol pretrénovaný,“ nazdáva sa.

Reč Štrbáka je po dňoch v umelom spánku pomalšia, ale celkovo vyzerá byť v dobrej kondícii vzhľadom na to, že ešte pred pár dňami bojovali lekári o jeho život. Jeden z najlepších slovenských bojovníkov zmiešaných bojových umení skončil v nemocnici po tom, čo skolaboval minulý utorok počas tréningu.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti lekári bojovali o jeho život, koncom minulého týždňa ho už pri vedomí po prebratí z umelého spánku previezli do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Tam ho umiestnili na kovidovom oddelení.

K aktuálnym detailom svojho zdravotného stavu sa nechcel podrobne vyjadrovať, rovnako k téme COVID-19.