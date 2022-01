Stano Lobotka nemá v Neapole ambíciu dávať góly: Jeho cieľom je niečo celkom iné

Rozbieha sa. Do konca novembra odohral Stanislav Lobotka (27) za Neapol iba tri ligové zápasy. Brzdili ho drobné zranenia. Zdravotne je už fit, čo sa odráža aj na jeho vyťaženosti. Za posledné dva mesiaca chýbal v zostave iba jediný raz.

Slovenský reprezentant je cenným artiklom klubu spod Vezuvu. Svojimi dirigentskými schopnosťami, ovládaním lopty a finálnymi prihrávkami čoraz viac presviedča o oprávnenosti svojho miesta v základnej zostave Partenopei. Naposledy sa podieľal na víťazstve SSC nad Bolognou (2:0), keď odohral celý duel.

„Osemdesiat minút to bol skvelý zápas. Dosiahli sme dôležité víťazstvo, ktoré sa nerodilo ľahko,“ povedal pre DAZN.

Nie tak dávno sa šuškalo o možnosti jeho hosťovania, lenže tréner Luciano Spalletti nechce o tom ani počuť. V Slovákovi vidí veľký potenciál, čo dáva najavo aj jeho pravidelným nasadzovaním. Trenčiansky rodák sa mu za dôveru odvďačuje kvalitnými výkonmi.

„Pre ostatných hráčov je cieľom skórovať. Mojím osobným cieľom je vedieť, že Spalletti je spokojný s tým, čo robím. U mňa je jednoducho na prvom mieste uspokojiť požiadavky trénera, aby mužstvo hralo dobre,“ prezradil Lobotka.

Neapol je po 22. kole Serie A v tabuľke na treťom mieste so štvorbodovým mankom na vedúci Inter Miláno, ktorý má o zápas menej. Nádej na zisk majstrovského titulu je reálna. „Stále veríme, že to môžeme dokázať, hoci máme pred sebou ešte veľa zápasov. O prekvapenia nebýva núdza. Spezia napríklad zdolala AC Miláno a aj my sme s ňou v lige prehrali. Musíme sa koncentrovať na každý zápas.“