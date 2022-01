Bojovník Leo Brichta dojal fanúšikov: Krvou vykúpený honorár venuje malému dievčatku!

Silné päste, veľké srdce! Pred sobotným zápasom Clash of the Stars, prvej organizácie na československom trhu zameranej výhradne na zápasy známych osobností, dojal Leo Brichta (23) slovenských fanúšikov.

Zo zárobku, ktorý bude vykúpený tvrdými údermi, krvavými ranami a modrinami, sa rozhodol pomôcť malému slovenskému dievčatku. Ninka (5) trpí detským autizmom s mentálnym postihnutím a k tomu aj epilepsiou.

Na scéne Clash of the Stars sa objavia známe osobnosti, najmä influenceri z Youtube, Tik Toku či Instagramu, ale tiež raperi, speváci či dokonca herečky z filmov pre dospelých...

Medzi bojovníkmi nechýba ani Leo Brichta, ktorého zaujal príbeh malej Ninky a venuje jej výťažok zo svojho zápasu! "Chcem spojiť príjemné s užitočným. Kto môže pomôcť, tak by mal pomôcť. Možno zachráni ľudský život," odkázal Leo pre Nový Čas.

Leo má za sebou aj 9 vystúpení v Oktagone so skóre 9-3. Jeho spor pre odchod do konkurenčnej organizácie Real Fight Arena (RFA) vyvolal obrovské vášne. Už v máji ho v nej čaká prvý súboj.

Ninka z Bytče trpí kombináciou detského autizmu a epilepsie. Denne ju musí mamička voziť do špeciálnej 35 km vzdialenej škôlky. Len na podporné vitamíny minú mesačne 120 eur. Dievčatko pritom túži po zopakovaní delfínoterapie, ktorá jej naposledy veľmi pomohla, a tiež liečbe u doktora Veľa. Vďaka Leovi a ďalším borcom z Clash of the Stars, ktorí sa pridali s poskytnutím honoráru, sa môžu jej sny naplniť.