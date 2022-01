Šok z Australian Open: Po prílete bol pozitívny na covid a napriek tomu hrá!

Prekvapil novinárov! Ruský tenista Andrej Rublev (24) po hladkom víťazstve nad Berankisom na Australian Open poskytol rozhovor televízii Eurosport. Hovoril aj o tom, či a prečo sa na turnaji testuje, alebo nie.

"Ja sa teraz netestujem, pretože som pred nedávnom ochorel," odpovedal na otázku, ako často sa teraz na prvom grandslamovom turnaji sezóny testuje. Vzápätí Roblev novinárov totálne zaskočil. "Keď som letel do Austrálie, bol som ešte pozitívny," povedal otvorene.

Rublev je očkovaný, napriek tomu za nakazil a po prílete do Melbourne musel absolvovať desaťdňovú karanténu. "Musel som absolvovať antigénny test, ktorý bol ale negatívny. PCR by sa možno ešte ukázalo ako pozitívne. Ale už nie som nakazený a nebezpečný. Od tej doby, čo som bol chorý, si už PCR test nerobím," uzavrel víťaz miešanej štvorhry z OH v Tokiu.