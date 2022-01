Šok na Australian Open: Obhajkyňa titulu po obrovskej dráme končí

Osakovej premožiteľka si v ďalšom zápase zmeria sily so svetovou jednotkou Ashleigh Bartyovou. Domáca Austrálčanka zvíťazila nad Taliankou Camilou Giorgiovou poľahky 6:2, 6:3.



Do osemfinále postúpila aj Bieloruska Victoria Azarenková, keď si ako 24. najvyššie nasadená hráčka poradila s pätnástkou "pavúka" Jelinou Svitolinovou z Ukrajiny hladko 6:0, 6:2. Najbližšie na ňu čaká Češka Barbora Krejčíková nasadená ako štvrtá, úradujúca šampiónka Roland Garros vyradila Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 2:6, 6:4, 6:4.



Tridsaťdvaročná Azarenková je dvojnásobná miestna šampiónka z rokov 2012 a 2013. "Kontrolovala som si moju stranu kurtu, to ma veľmi teší. Loptičku za loptičkou som dokázala hrať agresívne, hrala som nátlakovo a konzistentne. Aj vďaka tomu sa mi podarilo odvrátiť brejkbaly, ktorým som čelila," povedala pre agentúru AP Bieloruska, ktorú na pozápasovej tlačovej konferencii sprevádzal 5-ročný syn Leo. "Úžasný!" zhodnotil Leo mamin výkon sediac na jej kolenách.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Ashleigh Bartyová (Aus.-1) - Camila Giorgiová (Tal.-30) 6:2, 6:3, Amanda Anisimovová (USA) - Naomi Osaková (Jap.-13) 4:6, 6:3, 7:6 (5), Jessica Pegulová (USA-21) - Nuria Parrizasová (Šp.) 7:6 (3), 6:2, Maria Sakkariová (Gréc.-5) - Veronika Kudermetovová (Rus.-28) 6:4, 6:1, Barbora Krejčíková (ČR-4) - Jelena Ostapenková (Lot.-26) 2:6, 6:4, 6:4, Victoria Azarenková (Biel.-24) - Jelina Svitolinová (Ukr.-15) 6:0, 6:2, Madison Keysová (USA) - Čchiang Wang (Čína) 4:6, 6:3, 7:6 (2), Paula Badosová (Šp.-8) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 5:7, 6:4

No, this is not a dream 👊@AnisimovaAmanda • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/x4vxkPIvmm