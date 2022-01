Zlá správa pre fanúšikov: All Star zápas druhý rok po sebe zrušili

Neistá situácia s koronavírusom a aktuálne obmedzenia zrušili druhý rok po sebe organizovanie All Star zápasu Niké Slovenskej basketbalovej ligy.

„Žiaľ, musíme konštatovať a informovať širokú verejnosť a všetkých basketbalových priaznivcov, že aj tento rok sa ruší All Star zápas v Leviciach. 19. februára sa mal uskutočniť ďalší významný a divácky atraktívny All Star zápas, no v súčasnej situácii toto podujatie nemá význam robiť. My, kompetentní, sme sa na jeho zrušení predbežne dohodli okolo Vianoc, keď sme videli, že opatrenia a povolenia nejdú tým správnym smerom a rizikový faktor byť infikovaný, bol stále vysoký. All Star zápas je hlavne o divákoch a pre divákov. Ide o šou, kde hlavnú kulisu tvorí plná hala, takže v dnešnej situácii toto podujatie nemá význam. Ďalší dôvod je pragmatický, nakoľko niektoré družstvá majú pre koronavírus odložené zápasy. Naša vízia bola v Leviciach usporiadať sériu štyroch All Star zápasov. Zatiaľ sa nám podarilo zorganizovať jeden a dva ročníky boli zrušené. Čo bude s našimi plánmi a víziami ďalej, uvidíme," vysvetlil pre oficiálny ligový portál jeden z organizátorov podujatia Michal Červenák.