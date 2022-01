Poprad proti vedúcemu Slovanu prerušil sériu prehier, v predĺžení rozhodol Drgoň

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v predohrávke 32. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 3:2 po predĺžení. O triumfe „kamzíkov" rozhodol v 61. minúte pri presilovej hre obranca Adam Drgoň.

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 3:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 19. Svitana (Ully, Arniel), 44. Ully (Vandas), 62. Drgoň (Ully) - 38. Kytnár (Matoušek, MacKenzie), 53. Gašpar.

Slovan mal v Poprade v úvode stretnutia častejšie puk na hokejkách. Strelecké pokusy jeho hráčov ale Čiliak spoľahlivo kryl. Najväčšiu gólovú príležitostí hostí spálil Gašpar. Domáci sa do hry dostali až na začiatku 10. minúty v presilovej hre. Do nebezpečných šancí sa Popradčania paradoxne dostali v presilovke súpera. Najprv v oslabení unikol Matej Paločko, ktorého hosťujúci brankár Windsor vychytal. V ďalšom úniku Paločko vysunul Arniela, toho ale v poslednej chvíli fauloval jeden z hosťujúcich hráčov a rozhodcovia preto nariadili trestné strieľanie. K puku sa postavil Arniel, ale na Windsora nevyzrel. V závere prvej časti hry sa pred bránkou Slovana ocitol Ully úplne sám, ale brankár hostí posunul pri zákroku bránku, za čo si vyslúžil dvojminútový trest. Početnú výhodu „kamzíci" využili. Najprv namieril iba do betónov Ully, ale odrazený puk poslal za bránkovú čiaru strelou cez Windsorovu výstroj Svitana - 1:0.

Hneď po príchode zo šatní zazvonil na konštrukciu Čiliakovej bránky Harris. Okná v obrane Slovana využívali Popradčania na rýchle protiútoky. Prečíslenia ale nevyriešili domáci ideálne. V jednej šanci namieril Bondra iba do Windsora, v druhom nájazde 2 na 1 ten istý hráč dostal prihrávku na päty. Druhý gól Popradu mal na hokejke Ully, ale vo vyloženej pozícii netrafil ani len bránu. Na opačnej strane sa prekľučkoval pred Čiliaka Harris, ale blafák mu napokon nevyšiel podľa predstáv. Slovan vyrovnal na začiatku 38. minúty, keď sa na popradskú bránku rútila štvorica hráčov. Puk do siete usmernil až z dorážky Kytnár.

Poprad šiel znova do tesného vedenia v 44. minúte. Po Vandasovej prihrávke sa parádne pod hornú žrď trafil z medzikružia Ully - 2:1. V 49. minúte sa znova do prečíslenia 2 na 1 dostali domáci. Arniel ale na Windsora nevyzrel. Necelých 10 minút pred koncom riadnej hracej doby sa v Poprade telefonovalo videorozhodcovi. Haščák prihral vzdialenejšiu žrď Yoganovi, po ktorého koncovke Čiliak po zákroku posunul bránku. Gól z toho napokon nebol. Vyrovnanie hostí prišlo v presilovej hre v 53. minúte. Puk do siete prepasíroval Gašpar. V závere tretej tretiny mohol rozhodnúť na dvakrát Vandas, pri brankárovi Slovana stálo aj šťastie. Následne hostia faulovali a Poprad si vzal oddychový čas.

Presilovú hru si domáci preniesli aj do predĺženia, kedy šli do rizika a z hry stiahli brankára. Pri hre 5 na 3 napriahol obranca Drgoň a vystrelil domácim bod navyše.