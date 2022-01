Známy Talian zastupuje hviezdne mená ako Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovič či Paul Pogba. Podľa portálu Madrid Zone mal Raiola najprv ťažký priebeh COVIDU-19, čo zrejme vyústilo do ďalších komplikácii a zdravotný stav dôležitej postavy športového sveta sa neustále zhoršuje.

🚨 Football super-agent Mino Raiola is in ICU at the San Raffaele Hospital in Milan due to a lung disease. His situation is serious



[@BILD via @theMadridZone]